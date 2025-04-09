«Золоті яйця» в Міноборони: ВАКС обрав запобіжний захід директору компанії-постачальника

9 квітня ВАКС обрав запобіжний захід для директора компанії-постачальника Міноборони у справі про масштабні зловживання під час закупівель продуктів харчування, передає Transparency International Ukraine.

Йдеться про директора ТОВ «Актив Компані» Валерія Мелеша.

Суд призначив підозрюваному заставу у розмірі 1,2 млн грн. Також на Мелеша поклали обов’язки: прибувати на вимогу слідчого, прокурора або суду, не залишати місце проживання без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, а також утримуватись від контактів з іншими учасниками кримінального провадження.

У НАБУ повідомляли, що директор «Актив Компані» є одним із підозрюваних у справі про розкрадання понад 733 млн грн та замах на розтрату ще 788 млн грн під час закупівель харчових продуктів для військових у період повномасштабної війни.

Слідство встановило, що до злочинної схеми, окрім Мелеша, причетні колишній начальник департаменту Міноборони з питань держзакупівель Богдан Хмельницький, підприємиця Тетяна Глиняна, а також Лариса Швець і Микола Дешпетко, екскерівник компанії «Преміум Компані».

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