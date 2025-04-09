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«Золоті яйця» в Міноборони: ВАКС обрав запобіжний захід директору компанії-постачальника

Очільнику фірми призначили заставу в 1,2 млн грн.

«Золоті яйця» в Міноборони: ВАКС обрав запобіжний захід директору компанії-постачальника
ВАКС
Фото: Макс Требухов

9 квітня ВАКС обрав запобіжний захід для директора компанії-постачальника Міноборони у справі про масштабні зловживання під час закупівель продуктів харчування, передає Transparency International Ukraine.

Йдеться про директора ТОВ «Актив Компані» Валерія Мелеша. 

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Суд призначив підозрюваному заставу у розмірі 1,2 млн грн. Також на Мелеша поклали обов’язки: прибувати на вимогу слідчого, прокурора або суду, не залишати місце проживання без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, а також утримуватись від контактів з іншими учасниками кримінального провадження.

У НАБУ повідомляли, що директор «Актив Компані» є одним із підозрюваних у справі про розкрадання понад 733 млн грн та замах на розтрату ще 788 млн грн під час закупівель харчових продуктів для військових у період повномасштабної війни.

Слідство встановило, що до злочинної схеми, окрім Мелеша, причетні колишній начальник департаменту Міноборони з питань держзакупівель Богдан Хмельницький, підприємиця Тетяна Глиняна, а також Лариса Швець і Микола Дешпетко, екскерівник компанії «Преміум Компані».

"Золоті яйця": подробиці справи

  • Скандал через ціни на продукти для армії спалахнув іще взимку 2023-го. Про постачання їжі за завищеними цінами неодноразово повідомляли журналісти. Зокрема, Тетяна Ніколаєнко. У її розслідуваннях фігурувала Тетяна Глиняна, чиї компанії були одними з найбільших постачальників для міністерства оборони. 
  • Саме компанії Глиняної постачали сумнозвісні "яйця по 17". А Ніколаєнко з'ясувала, що дві компанії з групи Тетяни Глиняної – "Актив компані" та "Гранд консалт", протягом року реалізовували схему в одній з військових частин. За її даними, загалом компанії з групи Глиняної заробили на цій схемі продажу майна міністерства оборони близько 1,3 млн гривень за місяць. За даними "Наших грошей", Тетяна Глиняна особисто була засновницею у компаніях з так званої "білоцерківської групи", що у різний час були чи є крупними постачальниками харчів для військових. 
  • Після скандалу довкола постачань у Міністерстві оборони відмовилися від закупівель продуктів за каталогами і перейшли до закупівель із граничною вартістю. 
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