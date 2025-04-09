Умєров: Агенція оборонних закупівель від початку року уклала контрактів на понад ₴200 мільярдів

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони у першому кварталі 2025 року уклала контракти на понад 200 млрд грн.

Про це розповідає очільник Міноборони України Рустем Умєров.

"У першому кварталі 2025 року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони уклала контрактів на понад ₴200 мільярдів. Фокус – на технологіях, які дають результат уже сьогодні", — ідеться у повідомленні.

За словами Умєрова, за напрямками "безпілотники, РЕБ, наземні роботизовані комплекси" уже підписано 279 контрактів на 77.2 млрд грн.

За напрямком "Боєприпаси" продовжуються системні закупівлі артилерійських снарядів та мінометних пострілів.

"Бригади першої лінії: у першому кварталі 12.3 млрд грн спрямовано безпосередньо на бойові частини – на дрони, засоби РЕБ, транспорт для мобільних груп. Паралельно вдосконалюємо саму систему закупівель. Наша мета – максимальна прозорість і максимальна ефективність", — додає очільник Міноборони.