Кабмін призначив ексчлена ліквідованої КРАІЛ Геннадія Новікова головою держагентства ПлейСіті

Сьогодні, 8 квітня, Кабінет міністрів призначив головою новоствореного державного агентства ПлейСіті Геннадія Новікова.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
“Призначено Новікова Геннадія Олеговича Головою Державного агентства України ПлейСіті”, – йдеться у повідомленні.
Раніше Геннадій Новіков обіймав посаду заступника керівника апарату в КРАІЛ, а у 2022 був її членом. До цього працював у Мінцифрі, зокрема керівником експертної групи розвитку електронної комерції та бізнесу Директорату цифрового розвитку.
- У березні уряд створив держагентство “ПлейСіті”, яке регулюватиме сфери лотерей та азартних ігор. Агентство буде підпорядковане Мінцифри. Найголовніше завдання – цифровізувати видачу ліцензій на роботу та створити інструменти для чіткого контролю за ринком і боротьби з нелегальними казино.
- У лютому Кабмін передав функції з регулювання азартних ігор та лотерей від Комісії з грального бізнесу (КРАІЛ) до Мінцифри.
- У грудні 2024 року Верховна Рада року ухвалила закон про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом.
- Також у грудні минулого року правоохоронці затримали голову КРАІЛ. Івана Рудого підозрюють у сприянні представникам країни-агресора. Згодом суд відправив його під варту без права внести заставу.