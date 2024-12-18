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Правоохоронці затримали голову КРАІЛ, - "Українська правда"

 Його підозрюють у сприянні представникам країни-агресора. 

Правоохоронці затримали голову КРАІЛ, - "Українська правда"
Іван Рудий
Фото: facebook.com/ivan.rudy.56

Сьогодні вранці працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Його підозрюють у сприянні представникам країни-агресора. 

Про це повідомила "Українська правда".  

За словами джерела, під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.

Як відомо, КРАІЛ, останнім часом опинилася під прицілом ЗМІ у зв’язку із роботою в Україні онлайн-казино, яке пов’язують із Росією.

На початку грудня Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідований до 1 квітня 2025 року.

Що відомо про Івана Рудого

  • Кабмін призначив Рудого головою КРАІЛ 28 жовтня 2020 року.
  • Він - колишній  військовий. Брав участь у бойових діях на сході України у 2014 році. Тоді він зазнав поранення, а після служби у війську став секретарем Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей полеглих захисників України.
  • Також Рудий брав участь у "Іграх нескорених" та був капітаном національної збірної України на цих змаганнях.  
  • У січні 2024 року НАЗК виявило у діях Рудого ознаки корупції. За даними слідства, він помстився керівниці апарату КРАІЛ, через що виніс на розгляд і проголосував за дисциплінарне провадження і відсторонення її від посади.
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