Правоохоронці затримали голову КРАІЛ, - "Українська правда"

Його підозрюють у сприянні представникам країни-агресора.

Сьогодні вранці працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Його підозрюють у сприянні представникам країни-агресора.

Про це повідомила "Українська правда".

За словами джерела, під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.

Як відомо, КРАІЛ, останнім часом опинилася під прицілом ЗМІ у зв’язку із роботою в Україні онлайн-казино, яке пов’язують із Росією.

На початку грудня Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідований до 1 квітня 2025 року.

Що відомо про Івана Рудого