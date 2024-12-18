СБУ перехопила розмови росіян, які свідчать про великі втрати КНДР на Курщині

В один із шпиталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців із Північної Кореї.

«Схеми» 15 грудня оприлюднили фото від джерел серед українських військових на Курському напрямку, на яких десятки загиблих армії

Сили оборони завдають серйозних втрат військовим Росії та Північної Кореї на території Курської області. Лише протягом декількох днів в один із російських шпиталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців КНДР.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби перехопили розмову, в якій медсестра лікарні у Московській області спілкується зі своїм чоловіком-окупантом, котрий воює проти України на Харківщині.

"Вчера поезд был, примерно около 100 человек. Сегодня ещё 120 – это уже 200. А сколько их ещё там? Одному Богу известно", – скаржиться дружина загарбника.

У наступній розмові жінка розповідає, що палати в лікарнях віддають бойовикам КНДР, а поранених росіян лікують у гірших умовах: "Они элитные что ли, эти корейцы? Освобождаем для них какие-то определённые палаты".

"Що ж, поки російських військових визнали «другим сортом» на їхній власній батьківщині, СБУ та всі Сили оборони роблять та робитимуть усе можливе, щоб очистити від них нашу землю", - наголосили в СБУ.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом участі військових КНДР у війні проти України. Досудове розслідування здійснюється за 437 статтею Кримінального кодексу.

Раніше ГУР Міноборони повідомило, що підрозділи армії Північної Кореї доукомплектовують після втрат у штурмах у Курській області Росії. Пентагон підтвердив загибель військових з КНДР в бою з українською армією.