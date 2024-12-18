СБУ перехопила розмови росіян, які свідчать про великі втрати КНДР на Курщині

Сили оборони завдають серйозних втрат військовим Росії та Північної Кореї на території Курської області. Лише протягом декількох днів в один із російських шпиталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців КНДР.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Співробітники спецслужби перехопили розмову, в якій медсестра лікарні у Московській області спілкується зі своїм чоловіком-окупантом, котрий воює проти України на Харківщині.
"Вчера поезд был, примерно около 100 человек. Сегодня ещё 120 – это уже 200. А сколько их ещё там? Одному Богу известно", – скаржиться дружина загарбника.
У наступній розмові жінка розповідає, що палати в лікарнях віддають бойовикам КНДР, а поранених росіян лікують у гірших умовах: "Они элитные что ли, эти корейцы? Освобождаем для них какие-то определённые палаты".
"Що ж, поки російських військових визнали «другим сортом» на їхній власній батьківщині, СБУ та всі Сили оборони роблять та робитимуть усе можливе, щоб очистити від них нашу землю", - наголосили в СБУ.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом участі військових КНДР у війні проти України. Досудове розслідування здійснюється за 437 статтею Кримінального кодексу.
Раніше ГУР Міноборони повідомило, що підрозділи армії Північної Кореї доукомплектовують після втрат у штурмах у Курській області Росії. Пентагон підтвердив загибель військових з КНДР в бою з українською армією.