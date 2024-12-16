Пентагон підтвердив загибель військових з КНДР в бою з українською армією

Війська з Північної Кореї беруть участь в боях проти українців на території Росії.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми вважаємо, що північнокорейські солдати брали участь у бої в Курську... у нас є ознаки того, що вони зазнали втрат, як убитих, так і поранених", - сказав речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер.
Він зауважив, що не має подробиць про кількість жертв Північної Кореї, і уточнив, що північнокорейські війська вступили в бій минулого тижня.
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