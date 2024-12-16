Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Диверсійний вимір війни
Диверсійний вимір війни
У Грузії на гірськолижному курорті загинули 12 працівників ресторану
У Грузії на гірськолижному курорті загинули 12 працівників ресторану
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
ГУР: на Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців
ГУР: на Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
ГоловнаСуспільствоВійна

Пентагон підтвердив загибель військових з КНДР в бою з українською армією

Бої відбувались у Курській області минулого тижня.

Пентагон підтвердив загибель військових з КНДР в бою з українською армією
Бригадний генерал Патрік Райдер
Фото: defense.gov

Війська з Північної Кореї беруть участь в боях проти українців на території Росії.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми вважаємо, що північнокорейські солдати брали участь у бої в Курську... у нас є ознаки того, що вони зазнали втрат, як убитих, так і поранених", - сказав речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

Він зауважив, що не має подробиць про кількість жертв Північної Кореї, і уточнив, що північнокорейські війська вступили в бій минулого тижня.

Support LB.ua

  • Підрозділи армії Північної Кореї доукомплектовують після втрат у штурмах у Курській області Росії.
  • Упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плехово, Ворожба, Мартиновка  підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат ‒ йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.  
  • Північнокорейські солдати відкрили “дружній вогонь” по автомобільній техніці  так званого батальйону “Ахмат” і вбили вісьмох “кадирівців”.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies