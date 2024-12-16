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Партизани розвідали російські фортифікації на адмінкордоні Криму та Херсонської області

Росіяни розмістили величезну кількість бліндажів, спостережних пунктів через кожні 15 метрів.

Партизани розвідали російські фортифікації на адмінкордоні Криму та Херсонської області
Фото: Атеш

Агенти партизанського руху "Атеш" провели детальну розвідку фортифікацій та укріплень росіян поблизу Красноперекопська на адмінкордоні Криму та Херсонської області.

Про це партизанський рух інформує у Telegram.

Як зазначають агенти руху, від міста вздовж каналу, буквально за кожні 15 метрів, росіяни розмістили величезну кількість бліндажів, спостережних пунктів і запаслися дровами в очікуванні прориву ЗСУ.

"Детальну картку з місцями розміщення особового складу, техніки, озброєнь та кожного зміцнення ми оперативно передали нашим друзям із Сил оборони України", — зазначають в "Атеш" і додають, що "Удару, як завжди, буде завдано звідти, звідки ніхто не очікує".

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