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Поліцейські евакуювали 75-річну жінку з Костянтинівки, яка два тижні жила в руїнах

Після госпіталізації літня жінка 10 днів прожила у зруйнованій росіянами квартирі.

Поліцейські евакуювали 75-річну жінку з Костянтинівки, яка два тижні жила в руїнах
Фото: скріншот

З Констянтинівки Донецької області евакуювали 75-річну жінку, яка 10 днів виживала в руїнах квартири, яку знищили росіяни.

Про це розповідають у Національній поліції України.

"Після російського обстрілу в оселі Лідії Василівни вилетіли вікна й двері, а сама вона отримала травму голови. Повернувшись з лікарні, постраждала майже два тижні замерзала в пошкодженому будинку без опалення, світла й води", — зазначають у поліції.

У відчаї літня жінка звернулася до перехожих посеред вулиці, аби ті допомогли їй евакуюватися. Люди одразу зателефонували до поліції й за жінкою приїхала евакуаційна група.

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