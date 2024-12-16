Поліцейські евакуювали 75-річну жінку з Костянтинівки, яка два тижні жила в руїнах

З Констянтинівки Донецької області евакуювали 75-річну жінку, яка 10 днів виживала в руїнах квартири, яку знищили росіяни.
Про це розповідають у Національній поліції України.
"Після російського обстрілу в оселі Лідії Василівни вилетіли вікна й двері, а сама вона отримала травму голови. Повернувшись з лікарні, постраждала майже два тижні замерзала в пошкодженому будинку без опалення, світла й води", — зазначають у поліції.
У відчаї літня жінка звернулася до перехожих посеред вулиці, аби ті допомогли їй евакуюватися. Люди одразу зателефонували до поліції й за жінкою приїхала евакуаційна група.
- За два роки роботи співробітники евакуаційних підрозділів “Білий янгол” врятували майже 10 тис. людей із найгарячіших точок.