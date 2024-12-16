Поліцейські евакуювали 75-річну жінку з Костянтинівки, яка два тижні жила в руїнах

Після госпіталізації літня жінка 10 днів прожила у зруйнованій росіянами квартирі.

З Констянтинівки Донецької області евакуювали 75-річну жінку, яка 10 днів виживала в руїнах квартири, яку знищили росіяни.

Про це розповідають у Національній поліції України.

"Після російського обстрілу в оселі Лідії Василівни вилетіли вікна й двері, а сама вона отримала травму голови. Повернувшись з лікарні, постраждала майже два тижні замерзала в пошкодженому будинку без опалення, світла й води", — зазначають у поліції.

У відчаї літня жінка звернулася до перехожих посеред вулиці, аби ті допомогли їй евакуюватися. Люди одразу зателефонували до поліції й за жінкою приїхала евакуаційна група.