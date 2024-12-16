Бійці Національної гвардії України на Торецькому напрямку підірвали багі та броньований автомобіль із росіянами, які намагалися штурмувати позиції Сил оборони.

Відео боїв оприлюднив командувач Нацгвардії бригадний генерал Олександр Півненко.

"Машини підривалися на мінах, отримували FPV-дрони в лоб і втрачали по дорозі десант, який у відчаї благав почекати на них", — ідеться у повідомленні Півненка.

Ворог зазнав важких втрат. Залишки ворожої піхоти розосередились по руїнах, де по них працювали ударні БПЛА.