Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
У Грузії на гірськолижному курорті загинули 12 працівників ресторану
У Грузії на гірськолижному курорті загинули 12 працівників ресторану
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
ГУР: на Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців
ГУР: на Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Диверсійний вимір війни
Диверсійний вимір війни
ГоловнаСуспільствоВійна

Нацгвардійці зупинили штурм російської армії на Торецькому напрямку

Ворог зазнав важких втрат. 

Нацгвардійці зупинили штурм російської армії на Торецькому напрямку
Фото: Пресслужба Національної гвардії України

Бійці Національної гвардії України на Торецькому напрямку підірвали багі та броньований автомобіль із росіянами, які намагалися штурмувати позиції Сил оборони.

Відео боїв оприлюднив командувач Нацгвардії бригадний генерал Олександр Півненко.

"Машини підривалися на мінах, отримували FPV-дрони в лоб і втрачали по дорозі десант, який у відчаї благав почекати на них", — ідеться у повідомленні Півненка.

Ворог зазнав важких втрат. Залишки ворожої піхоти розосередились по руїнах, де по них працювали ударні БПЛА.

  • Нещодавно бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" на Сіверському напрямку відбили масований штурм російської армії. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies