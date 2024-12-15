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Сили оборони відбили спробу штурму росіян на Сіверському напрямку

У результаті бойових дій ліквідовано 52 загарбників, ще 37 поранені.

Сили оборони відбили спробу штурму росіян на Сіверському напрямку
Фото: скріншот

Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" на Сіверському напрямку відбили масований штурм російської армії. Бійці знищили чотири бойові машини піхоти, 13 мотоциклів та МТЛБ росіян.

Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця" у Телеграмі.

Вчора, 14 грудня, росіяни здійснили 8 штурмових дій на Сіверському напрямку. Завдяки професіоналізму та героїзму бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", всі атаки були відбиті.

В результаті бойової роботи Сил оборони, ліквідовані 52 загарбники, ще 37 поранені.

Також знищені 4 БМП, 13 мотоциклів, 4 багі, 1 МТЛБ, 28 FPV-дронів, міномет калібру 120 мм, 1 одиниця автомобільної техніки та дрон-камікадзе "Привіт 82".

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