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Росіяни майже сотню разів вдарили по прикордонню Сумщини, Харківщини та Чернігівщини

Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Росіяни майже сотню разів вдарили по прикордонню Сумщини, Харківщини та Чернігівщини
Наслідки обстрілу Чернігівщини
Фото: Чернігівська ОВА

Російська армія продовжує атакувати прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. За добу ворог здійснив 99 обстрілів. Є пошкодження та поранені.

Про це інформує ОК "Північ".

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей. Всього протягом минулої доби, нараховано 99 обстрілів (322 вибухи) із різних видів озброєння", — ідеться у повідомленні. 

Внаслідок російських обстрілів, поранено цивільну особу, пошкоджено адміністративні будівлі, об’єкт критичної інфраструктури, приватний будинок, автомобіль та гаражне приміщення.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення постійно уточнюється.

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