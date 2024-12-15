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Армія РФ атакувала Харків, є поранені (доповнено)

Влучання зафіксовано у Київському міста.

Армія РФ атакувала Харків, є поранені (доповнено)
вибух
Фото: Міненерго

Уранці 15 грудня російська армія атакувала Київський район Харкова. Унаслідок обстрілу відомо про одного постраждалого. 

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними, є вороже влучання у Київському районі Харкова. Профільні служби виїхали на огляд", — ідеться у повідомленні.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що ворог атакував ракетою. За даними медиків, одна людина постраждала. 

Доповнення. Відомо, що окупанти влучили в землю, пошкоджено скління житлового будинку. 48-річна жінка госпіталізована до медичної установи.

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