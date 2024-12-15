Армія РФ атакувала Харків, є поранені (доповнено)

Уранці 15 грудня російська армія атакувала Київський район Харкова. Унаслідок обстрілу відомо про одного постраждалого.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними, є вороже влучання у Київському районі Харкова. Профільні служби виїхали на огляд", — ідеться у повідомленні.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що ворог атакував ракетою. За даними медиків, одна людина постраждала.

Доповнення. Відомо, що окупанти влучили в землю, пошкоджено скління житлового будинку. 48-річна жінка госпіталізована до медичної установи.