Росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Є пошкодження

З лінії фронту евакуйовано 151 людину, з них — 10 дітей.

Упродовж доби російська армія 10 разів атакувала населені пункти Донецької області. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки.

Фото: Вадим Філашкін

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Кураховому і прилеглих селах Покровського району пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинки. У Покровську пошкоджено будинок.

У Лимані Краматорського району внаслідок обстрілів РФ пошкоджено багатоповерхівку і адмінбудівлю. У Дружківці пошкоджено 7 багатоповерхівок і приватний будинок. У Новій Полтавці Іллінівської громади пошкоджено 6 об'єктів.

У Часовоярській громаді Бахмітського району пошкоджені 6 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено 19 приватних будинків і багатоповерхівку.

Фото: Вадим Філашкін

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 151 людину, у тому числі 10 дітей.