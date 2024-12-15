Кримські партизани виявили у Владивостоці важливий вузол зв'язку росіян

Агенти партизанського руху "АТЕШ" вивідали 743-й рухомий вузол зв'язку, розташований на горі Седанка у Владивостоці (РФ).

Як повідомляють партизани у Телеграмі, цей об'єкт є важливим елементом інфраструктури зв'язку Росії, що забезпечує передачу даних і координацію військових та цивільних служб.

Його стратегічне розташування дозволяє охоплювати великі території, надаючи надійні канали зв'язку для командування і контролю. Подібні вузли були створені для роботи в складних умовах, таких як військові конфлікти або природні катастрофи, що робить цей об'єкт критично важливим для окупаційної армії.

"Усю зібрану інформацію про об'єкт, особовий склад, обладнання і транспорт, включно з даними про кожен транспортний засіб, що заїжджає на територію, ми передали в правильні руки. Тепер залишається лише очікувати "гарячих" новин із глибокого тилу росіян", — ідеться у повідомленні.