Диверсійний вимір війни

Бо відносно недорого. І при цьому ворогу непросто запобігти важким збиткам як для моралі та управління, так і матеріальним.

Війна проти Росії ведеться різних рівнях — один із них диверсійний.

Фото: скрин hvylya.net Татарський зі статунткою за лічені секунди до вибуху

Плюс усвідомлення того, що Татарському подарували статуетку, а Ківа розкинув мізками, змушує колаборантів думати, як жити життя і чи варто ставити на цього кульгавого коня.

Звучить максимально смішно, коли за живої армії та легітимного уряду ці методи Москва називає терористичними.

Тероризм — це бити по містах корейською балістикою та радянськими крилатими ракетами, у яких кругове ймовірне відхилення — кілька стадіонів туди сюди, а самі ракети можуть навестися на маси металу у великих будинках, оскільки їх проєктували як протикорабельні.

Або завдавати ударів КАБами по Харкову та Запоріжжю, а потрапляти в житлові панельки та СТО — тому, що з максимальної дистанції пуски; і системи корекції комерційні з цивільного ринку, куплені через прокладку; і працює протидія; і криві руки призваних з запасу пілотів.

Або використовувати термобаричні голови в “Шахедах” по Одесі та Києву — пряма таргетація моралі населення, а не через рубильник та вибивання генерації тепла та кіловат.

А це диверсії — це чиста робота.

Фото: Радіо Свобода Український військовий оглядає збитий безпілотник Shahed із термобаричним зарядом, що був запущений РФ

Так, наприклад, ліквідували командира 41-ої бригади ракетних кораблів ЧФ РФ — судячи з вирваного днища біля автомобіля і відірваним ногам, використовувався досить потужний вибуховий пристрій.

До бригади входять МРК “Самум” та “Вишній Волочок” — вони здійснювали як блокаду українських портів, так і завдавали ударів. І не просто по портовій інфраструктурі, а по зерносховищам та перевалці, по об'єктах в Одесі. Судячи з усього, офіцери бригади планували й інші атаки.

Буває ж так, що хочеш воювати зі світом за допомогою голоду та страху, а потім помираєш через передозування металу в організмі?

Або ось свіжий приклад. Начальник колонії в Оленівці Сєргєй Євсюков загинув в центрі Донецька, бо його підірвали у своєму джипі.

Нагадаю, в Оленівці загинули 53 наших полонених. Це, по суті, була масова позасудова страта, плюс організація тортур і знущань над багатьма сотнями інших бійців у полоні.

І ось нагорода знайшла героя та його дружину, поліцейську так званої “республіки”.

Фото: росЗМІ Авто Євсюкова після вибуху

Крім того, ГУР раніше виклало відео, як диверсанти під Москвою підпалюють вертоліт Мі-24 у ніч із 9 на 10 листопада.

Це аеродром Клін-5, там базується 92-а експериментальна ескадрилья інструкторів, де займаються передачею напрацьованого досвіду пілотам.

На борту була пускова установка некерованих ракет — тобто, це не просто “небіжчик” з-під паркану, а робоча конячка.

Це не перший борт, який знищили (на відео полум'я охопило і двигун, і кабіну) за допомогою диверсантів. Але незалежно від ступеня пошкоджень (залили під час гасіння, потрібно перевірити двигун та електроніку після пожежі) — у цій війні машина брати участь уже не буде. До того ж ще влітку спалили Мі-8 у Саратові, а на аеродромі Томіліно дістали Мі-28 та К-226.

Чому з росіянами трапляються всі ці проблеми — чи то виходить з ладу котел у Підмосков'ї на містотворчому підприємстві, чи то згорів вертоліт і в гарній компанії на багато мільйонів доларів, чи то подавився на пробіжці колишній командир підводного човна?

Тому що війну, яку вони затіяли, — РФ не тягне.

Урізання виплат пораненим, пропозиція Набіуліної друкувати грошову масу, обмеження експорту палива за кордон — конкретні та точні дзвіночки.

Але Кремлі здається, що можна ще трохи потерпіти, ще трохи атакувати на “Жигулях”, побомбити нам виробництво електрики та тепла, і якось щось складеться на переговорах.

Можна буде сидіти перетравлювати Мелітополь та Маріуполь, як до того перетравили Донецьк та Луганськ.

Але ж ні. Так не буде.

Фото: колаж LB.ua 12 грудня у Москві ліквідували Михайла Шатського, заступника генерального конструктора КБ Марс і начальника відділу програмного забезпечення, який займався модернізацією ракет X-59 до рівня X-69, які війська РФ використовують для ударів по Україні.

Будуть дрони в Сирії, спеціалісти в Африці, горітимуть на роботі колишні начальники колоній і гинутимуть конструктори, які модернізували старі ще совкові протикорабельні ракети для ударів по містах.

Доведеться ще посидіти під санкціями і трохи горіти на роботі у “Крузаку”.

Бо наша пролита кров — це не вода.

Тому не вийде заховатись “у доміку”, а коли помре Путін звинуватити у всьому тільки його.

Доведеться сплатити рахунок на касі сповна. Це знаємо ми і знаєте ви.