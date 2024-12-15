Диверсійний вимір війни

Плюс усвідомлення того, що Татарському подарували статуетку, а Ківа розкинув мізками, змушує колаборантів думати, як жити життя і чи варто ставити на цього кульгавого коня.
Звучить максимально смішно, коли за живої армії та легітимного уряду ці методи Москва називає терористичними.
Тероризм — це бити по містах корейською балістикою та радянськими крилатими ракетами, у яких кругове ймовірне відхилення — кілька стадіонів туди сюди, а самі ракети можуть навестися на маси металу у великих будинках, оскільки їх проєктували як протикорабельні.
Або завдавати ударів КАБами по Харкову та Запоріжжю, а потрапляти в житлові панельки та СТО — тому, що з максимальної дистанції пуски; і системи корекції комерційні з цивільного ринку, куплені через прокладку; і працює протидія; і криві руки призваних з запасу пілотів.
Або використовувати термобаричні голови в “Шахедах” по Одесі та Києву — пряма таргетація моралі населення, а не через рубильник та вибивання генерації тепла та кіловат.
А це диверсії — це чиста робота.
Так, наприклад, ліквідували командира 41-ої бригади ракетних кораблів ЧФ РФ — судячи з вирваного днища біля автомобіля і відірваним ногам, використовувався досить потужний вибуховий пристрій.
До бригади входять МРК “Самум” та “Вишній Волочок” — вони здійснювали як блокаду українських портів, так і завдавали ударів. І не просто по портовій інфраструктурі, а по зерносховищам та перевалці, по об'єктах в Одесі. Судячи з усього, офіцери бригади планували й інші атаки.
Буває ж так, що хочеш воювати зі світом за допомогою голоду та страху, а потім помираєш через передозування металу в організмі?
Або ось свіжий приклад. Начальник колонії в Оленівці Сєргєй Євсюков загинув в центрі Донецька, бо його підірвали у своєму джипі.
Нагадаю, в Оленівці загинули 53 наших полонених. Це, по суті, була масова позасудова страта, плюс організація тортур і знущань над багатьма сотнями інших бійців у полоні.
І ось нагорода знайшла героя та його дружину, поліцейську так званої “республіки”.
Крім того, ГУР раніше виклало відео, як диверсанти під Москвою підпалюють вертоліт Мі-24 у ніч із 9 на 10 листопада.
Це аеродром Клін-5, там базується 92-а експериментальна ескадрилья інструкторів, де займаються передачею напрацьованого досвіду пілотам.
На борту була пускова установка некерованих ракет — тобто, це не просто “небіжчик” з-під паркану, а робоча конячка.
Це не перший борт, який знищили (на відео полум'я охопило і двигун, і кабіну) за допомогою диверсантів. Але незалежно від ступеня пошкоджень (залили під час гасіння, потрібно перевірити двигун та електроніку після пожежі) — у цій війні машина брати участь уже не буде. До того ж ще влітку спалили Мі-8 у Саратові, а на аеродромі Томіліно дістали Мі-28 та К-226.
Чому з росіянами трапляються всі ці проблеми — чи то виходить з ладу котел у Підмосков'ї на містотворчому підприємстві, чи то згорів вертоліт і в гарній компанії на багато мільйонів доларів, чи то подавився на пробіжці колишній командир підводного човна?
Тому що війну, яку вони затіяли, — РФ не тягне.
Урізання виплат пораненим, пропозиція Набіуліної друкувати грошову масу, обмеження експорту палива за кордон — конкретні та точні дзвіночки.
Але Кремлі здається, що можна ще трохи потерпіти, ще трохи атакувати на “Жигулях”, побомбити нам виробництво електрики та тепла, і якось щось складеться на переговорах.
Можна буде сидіти перетравлювати Мелітополь та Маріуполь, як до того перетравили Донецьк та Луганськ.
Але ж ні. Так не буде.
Будуть дрони в Сирії, спеціалісти в Африці, горітимуть на роботі колишні начальники колоній і гинутимуть конструктори, які модернізували старі ще совкові протикорабельні ракети для ударів по містах.
Доведеться ще посидіти під санкціями і трохи горіти на роботі у “Крузаку”.
Бо наша пролита кров — це не вода.
Тому не вийде заховатись “у доміку”, а коли помре Путін звинуватити у всьому тільки його.
Доведеться сплатити рахунок на касі сповна. Це знаємо ми і знаєте ви.