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Ворог скинув КАБ на Куп'янськ Харківської області, постраждали люди

Пошкоджено два будинки та дві господарські споруди.

Ворог скинув КАБ на Куп'янськ Харківської області, постраждали люди
Фото: EPA/UPG

У п'ятницю, 11 жовтня, російські окупанти завдали авіаудару по Куп'янську Харківської області. Троє цивільних постраждали.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Близько 15:30 окупанти обстріляли місто Куп'янськ. За попередньою інформацією, внаслідок удару КАБ постраждали троє людей. Двох жінок 85 та 55 років госпіталізували, 64-річному чоловіку надали допомогу на місці", — повідомили в ОВА. 

Внаслідок удару пошкоджено два будинки та дві господарські споруди. На відкритій місцевості сталася пожежа площею 100 квадратних метрів.

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