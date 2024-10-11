У центрі Києва сьогодні ввечері відбудеться акція пам’яті української журналістки Вікторії Рощиної

Премія імені Георгія Ґонґадзе та hromadske закликають усіх небайдужих прийти на акцію вшанування пам’яті української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула, перебуваючи в російському полоні.
Акція відбудеться 11 жовтня о 19:00 на майдані Незалежності, поблизу простору з прапорами на честь загиблих під час війни Росії проти України.
Як повідомляє Громадське Радіо із посиланням на народного депутата, голову комітету ВР із питань свободи слова Ярослава Юрчишина, тіло Вікторії Рощиної передадуть в Україну найближчим часом.
- 15 березня 2022 року росіяни викрали в Бердянську Вікторію Рощину, яка готувала матеріали щодо воєнних дій на сході та півдні України. Після цього її місцезнаходження тривалий час не було відоме. Пізніше проросійські ЗМІ та телеграм-канали поширили відео, на якому Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримають її в полоні, і каже, що нібито вони врятували їй життя. Її утримували 10 днів, але згодом звільнили з полону.
- 3 серпня 2023 року Рощина зникла на тимчасово окупованій території. У травні 2024 року Росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.
- Рощину мали обміняти у вересні, але її батькові повідомили про її смерть під час етапування. Цю заяву російської сторони перевіряли, і вона, на жаль, підтверджена.
- 11 жовтня Офіс Генпрокурора України заявив, що смерть журналістки Вікторії Рощиної в полоні Росії розслідуватимуть як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.