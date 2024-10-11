У центрі Києва сьогодні ввечері відбудеться акція пам’яті української журналістки Вікторії Рощиної

Премія імені Георгія Ґонґадзе та hromadske закликають усіх небайдужих прийти на акцію вшанування пам’яті української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула, перебуваючи в російському полоні.

Акція відбудеться 11 жовтня о 19:00 на майдані Незалежності, поблизу простору з прапорами на честь загиблих під час війни Росії проти України.

Як повідомляє Громадське Радіо із посиланням на народного депутата, голову комітету ВР із питань свободи слова Ярослава Юрчишина, тіло Вікторії Рощиної передадуть в Україну найближчим часом.