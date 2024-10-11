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Унаслідок обстрілу Козачої Лопані на Харківщині загинув чоловік

Російські окупанти обстріляли з дрона цивільний автомобіль.

Унаслідок обстрілу Козачої Лопані на Харківщині загинув чоловік
Фото: Google Maps

Унаслідок обстрілу населеного пункту Козача Лопань Харківської області загинув чоловік.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль. Внаслідок удару FPV-дроном загинув 38-річний чоловік, його 56-річна сестра зазнала гострої реакцій на стрес.

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“Ворог продовжує чинити терор цивільного населення Харківщини”, ‒ заявили в ОВА.

Російські війська 10 жовтня обстріляли два населені пункти Купʼянського району Харківської області. Унаслідок удару по селу Кругляківка загинула 64-річна жінка.

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