Унаслідок обстрілу Козачої Лопані на Харківщині загинув чоловік

Російські війська 10 жовтня обстріляли два населені пункти Купʼянського району Харківської області. Унаслідок удару по селу Кругляківка загинула 64-річна жінка .

Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль. Внаслідок удару FPV-дроном загинув 38-річний чоловік, його 56-річна сестра зазнала гострої реакцій на стрес.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

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