Унаслідок обстрілу Козачої Лопані на Харківщині загинув чоловік

Унаслідок обстрілу населеного пункту Козача Лопань Харківської області загинув чоловік.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль. Внаслідок удару FPV-дроном загинув 38-річний чоловік, його 56-річна сестра зазнала гострої реакцій на стрес.
“Ворог продовжує чинити терор цивільного населення Харківщини”, ‒ заявили в ОВА.
Російські війська 10 жовтня обстріляли два населені пункти Купʼянського району Харківської області. Унаслідок удару по селу Кругляківка загинула 64-річна жінка.