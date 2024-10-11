Головне за ніч та ранок п’ятниці, 11 жовтня: удар балістикою по Одесі, атака дронів на Київ, 169 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 169 бойових зіткнень, бої на Лиманському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Уночі росіяни атакували Одещину балістичними ракетами. В результаті загинуло четверо людей, серед яких підліток, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди.

Співробітники ДСНС врятували четверо людей, ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні.

10 людей отримали поранення та травми, девʼятеро постраждалих ушпиталено. Четверо людей у важкому стані. Десятьом людям була надана психологічна допомога на місці.

"Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Протиповітряна оборона Києва збила всі ворожі ударні дрони, що загрожували столиці. Про вибухи, пов'язані із атакою "шахедами", у Telegram повідомив мер Віталій Кличко.

Згодом голова КМВА Сергій Попко додав, що ворог запустив дрони на столицю з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці тривала понад три години. "Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила", – сказав він.

Також вибухи лунали поблизу Черкас. В області в цей час була оголошена повітряна тривога, викликана рухом російських БпЛА.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби в Україні зафіксували 169 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах шістьох ракетних ударів, застосувавши 17 ракет, 71 авіаційного удару (114 КАБ), здійснив 4672 обстріли, понад 180 з них - із реактивних систем залпового вогню.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісьмох ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили два пункти управління, артилерійську систему, вертоліт та базу ПММ противника.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 30 штурмових дій окупантів в районах Дружелюбівки, Греківки, Площанки, Невського, Макіївки, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито чотири атаки поблизу Верхньокам’янського.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 24 атаки. Основні зусилля ворог зосередив у районах Селидове, Крутий Яр, Промінь, Лисівка, Миролюбівка та Калинове.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новоселидівки, Кремінної Балки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки. Загалом ворог 24 рази намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1140 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 666 340 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі російська армія атакувала балістичною ракетою "Іскандер-М" з території окупованого Криму, керованою авіаційною ракетою Х-31П (із повітряного простору над акваторією Чорного моря), 66-ма ударним БпЛА (район пусків – Курськ, Росія).

Станом на 11 годину українські війська збили 29 ударних дронів у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях. Про це повідомили Повітряні сили.

Ще 31 дрон локаційно втрачений в різних регіонах, а два повернулися у напрямку Росії. Ще чотири безпілотники продовжують кружляти в повітряному просторі України.

У звʼязку з інформацією про смерть української журналістки Вікторії Рощиної в Росії кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, докваліфіковано – воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством, повідомляє Офіс Генпрокурора України.

“10 жовтня у медіа була оприлюднена інформація про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яка незаконно утримувалася російською федерацією. У звʼязку із цим, кримінальне провадження, розпочате за фактом її зникнення за ч. 1. ст. 438 КК України докваліфіковано частиною 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюватиме Головне слідче управління Служби безпеки України.

Докладніше – в новині.

Ліванська влада повідомила про обстріл Ізраїлем центральних районів Бейрута. За їхніми даними, загинули 22 людей, ще 117 зазнали поранень, що робить цю атаку найбільшою за кількістю жертв з початку операції Ізраїлю проти "Хезболли".

Як пише The Guardian, ціллю ЦАХАЛу, ймовірно, був один із лідерів терористів Вафік Сафа. За попередньою інформацією, під час обстрілу він не постраждав.

Зазвичай ізраїльські атаки націлені на південне передмістя ліванської столиці, де розташовані штаби "Хезболли". Центральні райони опинилися під ударом вперше.

Влада Лівану стверджує, що обстрілу зазнало місце щільної житлової забудови, а жертвами та постраждалими є цивільні. В Ізраїлі ці заяви поки не коментували.

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