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Росія вночі атакувала Одесу балістикою: четверо загиблих

10 людей отримали поранення та травми.

Росія вночі атакувала Одесу балістикою: четверо загиблих
Фото: ДСНС

Уночі росіяни атакували Одещину балістичними ракетами. В результаті загинуло четверо людей, серед яких підліток. 

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди. 

Співробітники ДСНС врятували четверо людей, ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні. 

10 людей отримали поранення та травми, девʼятеро постраждалих ушпиталено. Четверо людей у важкому стані. Десятьом людям була надана психологічна допомога на місці. 

"Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", - йдеться в повідомленні ДСНС.

  • Як повідомлялося, 11 жовтня на Одещині оголошено день жалоби.
  • 9 жовтня росіяни завдали удару балісткою по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок удару загинули вісім людей.
  • 7 жовтня росіяни атакували Одесу балістичними ракетами. Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Постраждали пʼятеро іноземних громадян, четверо з них у стані середнього ступеню важкості, один – легкого.
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