Засідання "Рамштайну" на рівні лідерів відкладено на невизначений термін

У Пентагоні заявили, що не мають інформацію щодо нової дати та місця.

Міністерство оборони США під час брифінгу для преси заявило, що для засідання контактної групи щодо України у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів, яке мало відбутися 12 жовтня, наразі не визначено ані нової дати, ані місця проведення.

Як пише "Укрінформ", таку інформацію оприлюднив речник Пентагону Патрік Райдер.

При цьому у відомстві наголосили, що робота щодо надання Україні "спроможностей у короткостроковій та довгостроковій перспективі" не припиняється між засіданнями "Рамштайну". Обговорення постійно ведеться на різних рівнях: від робочих груп до міністрів оборони, для яких організовують телефонні перемовини та двосторонні зустрічі.

"Контактна група - дуже важливий форум для синхронізації та обміну інформацією щодо підтримки України, але не є єдиним механізмом для цього", - підсумував Райдер.