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Нацспротив: загарбники планують залучати священиків кремлівської церкви до навчального процесу

Такі дії окупанти планують з метою “духовно-морального виховання” молоді.

Нацспротив: загарбники планують залучати священиків кремлівської церкви до навчального процесу
Загарбники планують залучати священиків кремлівської церкви до навчального процесу
Фото: Центр нацспротиву

На ТОТ України росіяни хочуть більше залучати священиків кремлівської церкви до навчального процесу в школах.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Такі дії окупанти планують з метою “духовно-морального виховання” молоді. Також на церков покладена основна функція антизахідної риторики.

“Звичайно, що насправді так звані священнослужителі будуть пропагувати так званий “русскій мір”, а саме покірність царю й насаджувати російську пропаганду лицемірства й брехні”, - йдеться у повідомленні. 

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Зазначається, що керівництво російської церкви отримало завдання розробити комплекс занять та визначити відповідальних за їх проведення. Потім ця концепція має бути направлена до департаментів освіти при окупаційних адміністраціях.

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