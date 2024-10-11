Нацспротив: загарбники планують залучати священиків кремлівської церкви до навчального процесу

Такі дії окупанти планують з метою “духовно-морального виховання” молоді.

На ТОТ України росіяни хочуть більше залучати священиків кремлівської церкви до навчального процесу в школах.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Такі дії окупанти планують з метою “духовно-морального виховання” молоді. Також на церков покладена основна функція антизахідної риторики.

“Звичайно, що насправді так звані священнослужителі будуть пропагувати так званий “русскій мір”, а саме покірність царю й насаджувати російську пропаганду лицемірства й брехні”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керівництво російської церкви отримало завдання розробити комплекс занять та визначити відповідальних за їх проведення. Потім ця концепція має бути направлена до департаментів освіти при окупаційних адміністраціях.