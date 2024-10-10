Знімальна група “Радіо Свобода” потрапили під обстріл на Бахмутському напрямку

Сьогодні, 10 жовтня, знімальна група “Радіо Свобода” потрапила під обстріл у Донецькій області.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Зазначається, що кореспондент Роман Пагулич та оператор Павло Холодов фільмували роботу операторів FPV. Під час цього російські військові вдарили по позиціях українських бійців зі ствольної артилерії.

Перший снаряд впав поруч із Романом Пагуличем і бійцями, з якими він спілкувався.

Внаслідок цього Пагулич зазнав контузії, двоє бійців отримали легкі поранення, оператора Павла Холодова уламки не зачепили. Роман Пагулич зазначив, що балістичний захист шийної зони на його бронежилеті зупинив один із уламків снаряду.

Постраждалих доставили в стабілізаційний пункт, де надали першу допомогу.

Загрози життю поранених бійців і членів знімальної групи немає.