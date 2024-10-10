На Донеччині 260 тисяч жителів досі залишаються без водопостачання

Голова ОВА заявив, що для забезпечення жителів водою та проведення опалювального сезону 2024-2025 років необхідна допомога міжнародних партнерів.

Наразі 260 тисяч жителів півночі Донецької області залишаються без сталого водопостачання на невизначений термін.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає "Інтерфакс-Україна".

Філашкін провів зустріч із представниками Офісу Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні, агентств, фондів, міжнародних і місцевих гуманітарних партнерів, субнаціональних профільних кластерів.

За підсумками зустрічі він повідомив, що децентралізація водопостачання півночі Донеччини - це "питання, яке потребує невідкладного вирішення". Він наголосив, що для забезпечення жителів області водою та проведення опалювального сезону 2024-2025 років необхідна допомога міжнародних партнерів.

"Також домовилися про співпрацю щодо надання допомоги в реабілітації ветеранів і соціально незахищених верств населення області", - додав Філашкін.

Нагадаємо, 3 жовтня через масований обстріл росіян 260 тисяч мешканців на півночі Донеччини залишились без води. Йдеться про Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку та прилеглі населені пункти.