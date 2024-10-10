Опалювальний сезон у Києві розпочнеться 14 жовтня

Житлові будинки почнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб.

Із понеділка, 14 жовтня, Київ розпочне опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку.

Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання.

"Рішення про початок опалювального сезону ухвалюємо з урахуванням чинників забезпечення комфорту для містян, раціонального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії", - додав Кличко.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 82% об'єктів житлово-комунального господарства по всій Україні готові до опалювального сезону. Водночас він наголосив, що осінньо-зимовий період буде надзвичайно складним.