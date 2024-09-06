Шмигаль: понад 80% об'єктів ЖКГ в Україні готові до опалювального сезону

82% об'єктів житлово-комунального господарства по всій Україні готові до опалювального сезону. Водночас, очільник уряду наголосив, що осінньо-зимовий період буде надзвичайно складним.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Верховній Раді.

"За даними Мінінфраструктури підтверджується готовність станом на зараз на 82 відсотки об'єктів житлово-комунального господарства до опалювального сезону. В тилових регіонах ці показники трошки вищі, в прифронтових територіях дещо нижчі. Наприклад, в Запорізькій області 79 відсотків, найнижчий показник в Херсонській області — 54 відсотки по готовності", — заявив Прем'єр.

Також, очільник уряду додав, що підприємства потребують додаткового обладнання та додаткового фінансування.

"В бюджеті в Фонді відновлення кошти є на сьогодні, також ми дофінансовуємо заходи з резервного фонду. Буквально півтора тижня тому були виділені додаткові кошти для Бурштина і Добротвора, які втратили можливість опалення, і там будуються відповідні теплові станції для підтримки тепла в цих містах в зимовий період. Це просто один з прикладів", — зазначив Шмигаль.

Крім цього, міста і підприємства України потребують додатково 423 установки, 300 когенераційних установки і 300 блочно-модульних котелень.

"Основна увага була зосереджена на Харків, Харківську область з забезпечення подібним обладнанням", — додав він.

Щодо захисту енергооб'єктів: "станом на сьогодні урядом профінансовано практично більше 10 мільярдів гривень по захисту, окремо більше 5 мільярдів гривень профінансувало Укренерго на створення відповідного захисту. Готовність об'єктів Укренерго понад 85 відсотків захисних споруд, готовність об'єктів агентства дещо нижча, але вона, але роботи там тривають і відповідно по кожному об'єкту є відповідна інформація", — додав глава Кабміну.