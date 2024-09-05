До програми "Національний кешбек" приєдналися понад 600 виробників

Вони зареєстрували в системі 63 000 товарів.

До державної програми "Національний кешбек" вже долучилися понад 600 виробників, які зареєстрували в системі 63 000 товарів.

Про це повідомила віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.

"На момент запуску програми дев'ять торговельних мереж уже нарахували кешбек, ще десь близько 40 - в процесі приєднання", – зазначила вона.

Станом на 4 вересня, українські банки випустили 288 тисяч карток, на які нараховуватимуть компенсацію.

Що таке "Національний кешбек"