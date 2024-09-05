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До програми "Національний кешбек" приєдналися понад 600 виробників

Вони зареєстрували в системі 63 000 товарів. 

До програми "Національний кешбек" приєдналися понад 600 виробників

До державної програми "Національний кешбек" вже долучилися понад 600 виробників, які зареєстрували в системі 63 000 товарів. 

Про це повідомила віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.

"На момент запуску програми дев'ять торговельних мереж уже нарахували кешбек, ще десь близько 40 - в  процесі приєднання", – зазначила вона.

Станом на 4 вересня, українські банки випустили 288 тисяч карток, на які нараховуватимуть компенсацію. 

Що таке "Національний кешбек"

  • 20 серпня Кабмін затвердив порядок надання "Національного кешбеку", згідно з яким українці зможуть отримати компенсацію 10% вартості товарів, які вони купили.
  • Із 24 серпня стартувала реєстрація виробників для участі в програмі, потім - реєстрація споживачів і розпочався етап бета-тестування. 
  • Запрацювала програма з 2 вересня 2024 року. Максимальний обсяг кешбеку - 3 тис. грн/місяць, кошти можна буде витратити на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на поїзд, задонатити ЗСУ або купити військові облігації.
  • 28 серпня реєстрацію торговельних мереж для участі в програмі "Національний кешбек" відкрили також у застосунку "Дія"
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