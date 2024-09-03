Міноборони продасть застаріле майно на 350 мільйонів гривень

У поданому на 839 сторінках переліку - тисячі найменувань майна, виготовленого переважно у 70-90-х роках минулого століття.

Кабінет міністрів затвердив перелік рухомого військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено.

Про це повідомила "Економічна правда" з посиланням на відповідне розпорядження уряду.

Зазначається, що в поданому Міноборони на 839 сторінках переліку - тисячі найменувань майна, виготовленого переважно у 70-90-х роках минулого століття і термін зберігання якого вже вичерпано.

Мова йде про різні, навіть найдрібніші деталі (болти та гайки) до специфічних приладів, технічних засобів, автомобільної чи військової техніки та навіть одяг (пальто, кителі, сорочки).

"Прийняття проєкту розпорядження дозволить забезпечити відчуження надлишкового військового майна, потреба у якому відпала або яке є застарілим, а також вивільнення складів та арсеналів від необхідності зберігання надлишкового майна, а кошти від його реалізації можливо буде спрямувати для підвищення обороноздатності держави", йдеться у пояснювальній записці.

Одними з найдорожчих у списку значиться станція розвідки рухома МАСРР (1РЛ243) 1990 року випуску – 9,8 млн грн та радіостанція "Альбатрос" А-2СВ 1986 року – 11,36 млн грн.

Загалом, оціночна вартість всього вказаного в переліку майна - 353,7 млн грн.