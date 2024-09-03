​Три міністри та голова Фонду держмайна написали заяви на звільнення

До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від трьох міністрів, а також голови Фонду державного майна.

Про це повідомив спікер Парламенту Руслан Стефанчук.

Він уточнив, що заяви про відставку надійшли від: міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи і міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця.

Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна Віталія Коваля.

Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що цього тижня "вірогідно будуть" кадрові зміни в уряді. Він зазначив, що це будуть точкові зміни, а не перезавантаження всього Кабміну разом із його головою, що неможливо під час воєнного стану.

За даними LB.ua, цього тижня парламент може розглянути кадрові питання. Зокрема, призначити двох нових міністрів – для Мінрегіону та Мінінфраструктури. Більше на цю тему – в матеріалі "Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози".

- Олександр Камишін очолив Мінстратегпром в березні минулого року. У 2021-2023 він був головою правління Укрзалізниці, звідки звільнився з планами очолити офіс УЗ у Європі. Після звільнення став позаштатним радником президента Зеленського.

До того, як очолив Укрзалізницю Камишін був менеджером у Dragon Capital і SCM, а також засновником компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital.

1 вересня Камишін очолив Федерацію шахів України.

- Денис Малюська був обраний народним депутатом від партії Слуга народу на парламентських виборах в 2019 році. 29 серпня 2019 року Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів, і Малюська був призначений міністром юстиції.

4 березня 2020 року Рада проголосувала за відставку Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра. У той же день було затверджено новий склад Кабінету міністрів, і Малюська знову був призначений міністром юстиції.

- Руслан Стрілець у 2015-2019 був директором департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації. У 2019-2020 - заступник директора Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки в Міністерстві енергетики та захисту довкілля України.

З 3 листопада 2021 року Стрільця призначили тимчасово виконуючий обов’язки Міністра захисту довкілля та природних ресурсів, а 14 квітня 2022 року він був призначений міністром.

- Віталій Коваль очолив ФДМУ в листопаді минулого року. Раніше він очолював Рівненську ОВА. Коваль став головою Рівненської ОВА у 2019 році. У 2020-му партія "Слуга народу" висунула його кандидатом на пост міського голови Рівного. Однак перемогу здобув представник "Європейської солідарності" Олександр Третяк. До речі, нині Третяка усунули з цієї посади за корупційне правопорушення.

До вересня минулого року ФДМ очолював Рустем Умєров, якого призначили на посаду глави Міністерства оборони.

Зазначимо, що в травні цього року ВАКС заочно заарештував ексголову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка. Його підозрюють у “відмиванні” понад 10 млрд гривень. Наразі він перебуває у міжнародному розшуку.