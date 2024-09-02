ВАКС дозволив зняти електронний браслет з мера Мукачева Балоги

Відтепер діючий мер Мукачева має дозвіл виїжджати за межі свого міста до меж Закарпаття.

Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з мера Мукачева Андрія Балоги, якого підозрюють у продажі земельної ділянки у центрі міста за заниженою ціною.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на адвоката Балоги Євгена Старцева.

За словами адвоката, відповідне рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив 23 серпня. Також суд дозволив виїзд Андрія Балоги з міста Мукачево в межах Закарпаття.

"Було клопотання про зміну обовʼязків, суддя розглянув його під час засідання та задовольнив. Відтепер діючий мер Мукачева має дозвіл виїжджати за межі свого міста до меж Закарпаття. Це повʼязано із виконанням ним службових обовʼязків", — повідомили у пресслужбі ВАКС.

Справа Андрія Балоги

Міського голову Мукачева Андрія Балогу та голову райради в Закарпатській області викрили на продажі землі за заниженими цінами. Зловживання оцінили на майже 75 млн грн.

За даними Національного антикорупційного бюро, мер "протиснув" прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже дев'ять разів вартістю земельної ділянки стадіону "Авангард" у Мукачеві приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради – колишній нардеп.

ВАКС обрав запобіжний захід меру Мукачева Андрію Балозі у вигляді тримання під вартою. Для підозрюваного є можливість внесення грошової застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

У цій справі ВАКС арештував також колишнього начальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради.