"Детектор медіа": в ефірі телемарафону системно дискредитують владу Києва

В ефірах немає балансу думок: висловлюватися на київську тематику кличуть нардепа від "Слуги народу" та депутата Київради від цієї ж партії.

Ефір телемарафону використовують для чорного піару політичних опонентів нинішньої влади, зокрема київського мера Віталія Кличка й п'ятого президента Петра Порошенка. У висвітленні деяких тем немає балансу думок: журналісти не запрошують висловитися з контраргументами. За літо п'ять каналів-учасників "Єдиних новин" жодного разу з понад 3700 розмов з гостями не говорили з представниками "Євросолідарності" та "Голосу".

Представників "Слуги народу" в ефірі марафону на понад 130% більше, ніж усіх інших фракцій разом узятих, йдеться у матеріалі "Детектор медіа". За підрахунками видання, протягом літа в марафоні було близько 27 ввімкнень на тему "поганої київської влади".

"Щонайменше 15 – від міських депутатів-«слуг». Та 12 – від Віталія Безгіна, народного депутата, який, до речі, обирався по списку, а не київській мажоритарці. Зараз він очолює підкомітет із питань місцевого самоврядування в парламенті", – йдеться у матеріалі.

Віталій Безгін також є очільником ТСК Верховної Ради з питань моніторингу та оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування. До складу НСК входять представники всіх фракцій, але в марафону кличуть Безгіна.

Балансу думок в ефірах про київську владу немає, бо слова їй не дають. Натомість за всі сторони в столиці виступає той гість, якого запросили журналісти.

Частим коментатором київської теми є й місцевий депутат-"слуга" Андрій Вітренко.

"«Рада» приділяє Києву стільки уваги, але обмежується спікерами від рідної, владної партії. Причому у випадку цього інтерв'ю Вітренка про метро ситуація особливо абсурдна, адже він переказує розмову двох інших сторін: що народні депутати запитували в міської влади Києва. І замість відповідей міської влади стверджує, що та віджартовувалася. Було би добре почути принаймні жарти… Якщо не відповіді на запитання до метрополітену, які озвучував Вітренко, наприклад, як установлювали тариф на проїзд", – йдеться у матеріалі.

Вітренко в ефірі переказував чутки, а також стверджував, що має докази, буцімто київські чиновники не провели жодного персонального прийому громадян за три роки. Ведучий "Інтера" доказами не зацікавився. Слова депутата, за даними "детектора", можуть бути брехнею, бо про зустрічі звітував депутат УДАРу і заступник голови КМДА.

А одного разу ефірі зібралися і Безгін, і Вітренко. Після критики столичної влади з боку київського депутата ведучий показав уривки цитат Кличка.

"У жодному разі не виправдовуємо київську владу, але «Рада» могла би процитувати й інші заяви. Наприклад, що міст обстежувався у 2020 році. Чи що цього року передбачався його ремонт", – зазначили журналісти.

У матеріалі додали, що "Єдині новини" "в повну силу працюють на владу, дискредитуючи її опонентів у Києві. Можливо, щоб «Слуги народу» мали кращі шанси на виборах. Можливо, щоб підігріти народну думку для розділення посад мера та керівника КМДА. Хай там як, це системна робота".

Взимку цього року чорний піар владної партії проти столичної влади став другою найпопулярнішою причиною.