​Парламент створив спецкомісію щодо ефективності влади в Києві під час війни (доповнено)

Парламент ухвалив проєкт постанови №10460 про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану.

Про це повідомив голова Тимчасової спеціальної комісії Віталій Безгін. Водночас нардепка фракції "ЄС" Ірина Геращенко додала: "За" проголосували 252 депутати. "ЄС" утрималася.

Безгін у коментарі для LB.ua запевнив, що "політиканської" мети ТСН не має.

"У створеної ТСК нема ніякої політиканської мети. Ми можемо по-різному оцінювати діяльність Віталія Кличка, як міського голови, мені може мільйон разі не подобатись рівень муніципального менеджменту в столиці, але його обрали кияни. І саме вони мають оцінювати його діяльність, як мера, на виборах. Але система управління Києвом неефективна, вона в хаосі. Київрада повинна мати незалежний виконком, КМДА має стати суто елементом державної вертикалі, КМВА взагалі не ясно чим є. Ми проведемо аналіз стану речей та будемо пропонувати зміни до законодавства. Системні зміни без політичних ігор", – запевнив він.

У опозиції ж вбачають у створенні ТСК "дискредитацію децентралізації".

"Так, в Києві є проблеми. Але влада чинить системний тиск на місцеве самоврядування і мерів. Єдина мета цієї ТСК – це продовження дискредитувати децентралізацію. Коли в мерів запитують про допомогу військовим, варто запитати в премʼєра Шмигаля – де 200 тисяч дронів, на які виділено 42 млрд грн? Де фортифікаційні споруди? Й багато інших питань. ТСК – інструмент опозиції. Це ж чергова комісія, створена «слугами» і ОПЗЖ", – прокоментувала Геращенко.