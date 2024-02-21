Нардеп Медяник зі "Слуги народу" складає свої депутатські повноваження (доповнено)

Народний депутат В'ячеслав Медяник (фракція "Слуга народу") написав заяву про складання депутатських повноважень.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", речниця партії Юлія Палійчук зазначила, що Медяник написав заяву за власним бажанням за станом здоров'я.
Джерела LB.UA повідомили, що Медяник планує виїхати з України на лікування через важку хворобу.
У разі результативного голосування за складання його повноважень кількісний склад Верховної Ради України буде - 400 парламентарів.
Медяник наразі є заступником голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
Хто такий В'ячеслав Медяник
- Уродженець Донеччини раніше активно займався будівельним бізнесом, але незадовго до отримання депутатського мандата продав свої частки.
- Також був помічником депутата Дніпропетровської міської ради 6 скликання Євгенія Жадана.
- Працював помічником депутата Верховної Ради 8 скликання Андрія Денисенка та депутата Верховної Ради 7 скликання Миколи Паламарчука на громадських засадах.
- У 2019 році Медяник ставдепутатом Верховної Ради 9 скликання від партії “Слуга Народу” за виборчим округом №27 (м.Дніпро).
- У жовтні того ж року ЗМІ зробили фото листування депутата з Дніпровським бізнесменом Олександром Яровим. Вони обговорювали вплив на прокурорів щодо необхідних питань.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за фактом скандальної переписки Медяника.