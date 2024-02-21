Нардеп Медяник зі "Слуги народу" складає свої депутатські повноваження (доповнено)

Він написав відповідну заяву, зсилається на стан здоров'я.

Народний депутат В'ячеслав Медяник (фракція "Слуга народу") написав заяву про складання депутатських повноважень.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", речниця партії Юлія Палійчук зазначила, що Медяник написав заяву за власним бажанням за станом здоров'я.

Джерела LB.UA повідомили, що Медяник планує виїхати з України на лікування через важку хворобу.

У разі результативного голосування за складання його повноважень кількісний склад Верховної Ради України буде - 400 парламентарів.

Медяник наразі є заступником голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Хто такий В'ячеслав Медяник