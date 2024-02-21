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Нардеп Медяник зі "Слуги народу" складає свої депутатські повноваження (доповнено)

Він написав відповідну заяву, зсилається на стан здоров'я.

Нардеп Медяник зі "Слуги народу" складає свої депутатські повноваження (доповнено)
Народний депутат В'ячеслав Медяник (фракція "Слуга народу")
Фото: Facebook/Народний депутат України - Медяник В’ячеслав

Народний депутат В'ячеслав Медяник (фракція "Слуга народу") написав заяву про складання депутатських повноважень.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", речниця партії Юлія Палійчук зазначила, що Медяник написав заяву за власним бажанням за станом здоров'я.

Джерела LB.UA повідомили, що Медяник планує виїхати з України на лікування через важку хворобу.

У разі результативного голосування за складання його повноважень кількісний склад Верховної Ради України буде - 400 парламентарів.

Медяник наразі є заступником голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Хто такий В'ячеслав Медяник

  • Уродженець Донеччини раніше активно займався будівельним бізнесом, але незадовго до отримання депутатського мандата продав свої частки.
  • Також був помічником депутата Дніпропетровської міської ради 6 скликання Євгенія Жадана.
  • Працював помічником депутата Верховної Ради 8 скликання Андрія Денисенка та депутата Верховної Ради 7 скликання Миколи Паламарчука на громадських засадах.
  • У 2019 році Медяник ставдепутатом Верховної Ради 9 скликання від партії “Слуга Народу” за виборчим округом №27 (м.Дніпро). 
  • У жовтні того ж року ЗМІ зробили фото листування депутата з Дніпровським бізнесменом Олександром Яровим. Вони обговорювали вплив на прокурорів щодо необхідних питань.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за фактом скандальної переписки Медяника.
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