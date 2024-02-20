Україна та Італія провели переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Українська та італійська переговорні групи провели черговий онлайн-раунд перемовин щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Переговори відбулись у продовження роботи над двосторонньою безпековою угодою на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України. Українську делегацію очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

“Сторони продовжили опрацювання структурних блоків та окремих положень відповідної угоди та скоординували графік подальших переговорів для фіналізації документа”, - повідомили в пресслужбі Офісу президента.

Безпекові гарантії: чого прагне Україна

За дорученням Володимира Зеленського весною 2022-го була створена Міжнародну робочу групу з питань гарантій безпеки, яку очолили Андерс Фог Расмуссен і Андрій Єрмак. У вересні 2022 року група презентувала Київський безпековий договір.

У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіації – і підписанти гарантій працюватимуть над тим, аби закрити ці потреби. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ орієнтований саме на "Велику сімку".

У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Докладно про це – в матеріалі "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".

5 грудня у Києві представники ЄС та Міноборони визначили дев'ять пріорітетів довгострокових гарантій безпеки для України. Серед іншого, йдеться про співпрацю ЄС з українською оборонною промисловістю.

12 січня першу безпекову угоду Україна підписала з Великою Британією. Сторони уклали "Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії". Він діятиме десять років і може бути продовженим.

16 лютого Україна і Німеччина підписали угоду про гарантії безпеки.

Також 16 лютого президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю в межах рамкової декларації "Групи семи".