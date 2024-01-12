За словами Зеленського, безпекові зобов’язання Британії діятимуть до вступу України в НАТО.

Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали 12 січня безпековий договір на десять років із можливістю продовження, передає "Європейська правда".

Сторони уклали "Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії". Докумень підписали після переговорів у Маріїнському палаці в Києві.

Фото: EPA/UPG

Цей договір - перший у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, які були узгоджені під час саміту НАТО у Вільнюсі у 2023 році.

Відповідно до документа, безпекові зобов’язання Британії діятимуть до вступу України в НАТО, зазначив Зеленський. Однак у разі вступу нашої держави до Альянсу до закінчення терміну дія безпекових зобов'язань завершиться і буде включена в систему НАТО.

"Якби такі гарантії були досягнуті у 1991 році, зокрема з Британією, то війна б не почалася", – сказав Президент України.

Британський прем'єр додав, що це "перше з безпекових запевнень, які підписує Україна".

Фото: EPA/UPG

За словами Сунака, безпекова угода "формалізує ті безпекові домовленості, які у нас зараз є". також документ гарантує, що ця підтримка є довгостроковою, щоб "Росія розуміла, що ми лишаємося з Україною".

"У разі, якщо Росія знову нападає, ми надамо ту підтримку, яка потрібна Україні, швидку та надійну безпекову підтримку, сучасне озброєння (для захисту) на землі, на морі і в небі, економічну підтримку, а також запровадимо санкції, які матимуть ціну для Росії. Щодо цього є чітке і важливе зобов’язання", – сказав британський прем'єр.

Володимир Зеленський додав, що угода передбачає час на консультації з партнерами у разі повторення російської агресії.

Фото: EPA/UPG

"Це формалізоване зобов’язання наших партнерів. Якщо буде повторення агресії Російської Федерації, передбачений відповідний час, протягом якого ми консультуємося з нашими партнерами згідно з цією угодою", – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна буде "розуміти обсяг допомоги, який нам буде потрібен у разі нового нападу РФ".