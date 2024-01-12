Міністерство оборони України здійснює аудит усіх договорів із компаніями, які можуть бути афілійовані з сім'єю львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

"Наразі Міноборони проводить аудит усіх договорів із компаніями, які можуть бути афілійовані з сім'єю Гринкевича. І загалом із перших днів роботи ми почали проводити аудит усіх контрактів, включно з тими, про які ми зараз ведемо розмову", – повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що за попередніми даними, ці компанії зірвали постачання ЗСУ за 23 контрактами, а збитки становлять понад 1,5 млрд грн.

Також заступник міністра оборони повідомив, що, аналізуючи контракти, встановили, що договори на постачання військової форми було укладено на початку 2023 року "за схемою прямих договорів і одноосібного ухвалення рішень". За цим епізодом двоє посадовців, які працювали в Міноборони, вже перебувають під слідством.

Кліменков уточнив, що Міноборони чекає відповідь на запит до ДБР щодо підтвердження арешту рахунків та майна Гринкевича.

"Афілійована з сім'єю Гринкевича компанія виграла один лот на постачання продуктів військовим у двох областях, це вже на відкритих торгах, у системі Prozorro. Нам стало відомо, що ДБР заарештувало рахунки і майно цього підприємця, і це вже зміна істотних умов договору. Тому Міноборони звернулося з офіційним запитом до ДБР щодо підтвердження цієї інформації, щоб мати можливість діяти - розірвати контракти, очікуємо на відповідь від ДБР зараз", - пояснив Кліменков. Він додав, що попри це, військовим забезпечать поставки продуктів, адже Міноборони домовилося з постачальником з інших областей, який покриє необхідні потреби.

Заступник Умєрова запевнив, що Міноборони "працює з правоохоронними органами з перших днів виходу нової команди на роботу".

Що відомо про справу: