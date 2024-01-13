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​Окупанти продовжують прокладати залізницю із Маріуполя в Ростов-на-Дону

Залізниця має спростити військову логістику та зменшити залежність армії РФ від Кримського мосту.

​Окупанти продовжують прокладати залізницю із Маріуполя в Ростов-на-Дону
Фото: Маріупольська міська рада

Росіяни не полишають спроб і намірів прокласти нову гілку залізниці, яка б з'єднувала російський Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Маріуполь. Вона має спростити військову логістику та зменшити залежність армії РФ від Кримського мосту.

Про таке повідомила Маріупольська міська рада.

За даними, будівництво розпочалося восени минулого року. На це звертала увагу розвідка Міністерства оборони Великої Британії. Там зазначали, що залізниця перебуватиме в зоні ураження українських високоточних озброєнь великої дальності.

На початку січня 2024 року з’явилася інформація про те, що українські військові уразили напівпобудований російськими окупантами залізничний міст в районі селища Гранітне.  

"Проте окупанти не полишають надії побудувати міст", – пише Маріупольська міськрада. 

Мер міста Вадим Бойченко зазначив, що Маріуполь залишається для окупантів важливим логістичним пунктом. 

"Вони нарощують тут свої сили та намагаються зробити його ключовим пунктом перекидання своїх військових сил та техніки між ростовом та Кримом. Маріупольці, які залишилися у місті, залишаються у небезпеці. Адже окупанти планують посилення мобілізації на тимчасово окупованих територіях", – зауважив Бойченко.

Також окупанти нарощують сили під Маріуполем. За даними тамтешньої адміністрації, росіяни завозять нові підрозділи, на дорогах міста фіксується переміщення особового складу окупантів та їх техніки. 

  • Окрім того, що 7 січня ЗСУ ЗСУ прицільним ударом знищили напівпобудований залізничний міст у с. Гранітне, а також цистерни з паливом та інженерний транспорт, українські військові змогли встановити місцезнаходження нових батарей ворожого ППО в Маріупольському районі.
  • Також у грудні в Маріуполі пролунали два вибухи: українські військові уразили особовий склад та місце зберігання техніки. у міській раді ці вибухи назвали "маріупольською Чорнобаївкою".
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