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На Таврійському напрямку ЗСУ знищили понад 300 окупантів 80 одиниць російської техніки

За добу відбулося 59 боєзіткнень.

На Таврійському напрямку ЗСУ знищили понад 300 окупантів 80 одиниць російської техніки
Фото: Олександр Тарнавський

Протягом минулої доби, 12 січня, українські воїни ліквідували ще 338 російських терористів на Таврійському напрямку. Зокрема знищили 80 одиниць військової техніки ворога.

Про це повідомив командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За словами командувача, ворог активізував штурми на таврійському напрямку. 59 боєзіткнень за добу 42 авіаційних удари. 

"Вчора загарбники сконцентрували зусилля на Донеччині. Також ворог провів 879 артилерійських обстрілів та значно збільшив застосування різноманітних  БпЛА. Останніх наші воїни знищили аж 56 одиниць. Окрім того, у окупантів стало менше на один ЗРК Бук-М1", написав генерал Тарнавський.

Загальні втрати окупантів минулої доби склали 338 осіб та 80 одиниць військової техніки.

Зокрема, 4 танки, 8 ББМ, 4 артсистеми, 2 засоби ППО, 4 автомобілі, 2 одиниці спеціальної техніки та 1 ворожий склад з боєприпасами.

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