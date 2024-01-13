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Нові репресії на ТОТ. Окупанти шукають інформаторів ЗСУ серед дітей

На ТОТ Запорізької області "слідчий комітет" провів рейди серед підлітків.

Нові репресії на ТОТ. Окупанти шукають інформаторів ЗСУ серед дітей
Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області представники “слідчого комітету” здійснили рейд по дитячих спортивних секціях міста. Окупанти намагаються знайти інформаторів ЗСУ серед підлітків.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Підлітків нібито опитували щодо умов тренування, але по факту шукали нелояльні родини. Зокрема, підлітків закликали повідомляти про “підозрілих осіб”, тобто доносити на однокласників та сусідів", — пишуть у спротиві.

У ЦНС зазначають, що ворог намагається протиставити молодих спортсменів з ровесниками, аби виокремити окрему групу та згуртувати навколо своїх ідей. Тобто реалізує принцип “розділяй та володарюй”. 

Центр національного спротиву зауважує, що саме рф позбавила спортивних перспектив захоплені регіони й тепер більшість спортсменів, які залишилися не можуть виступати у міжнародних змаганнях.

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