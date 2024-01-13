Поліцейські підозрюють харків’янина у торгівлі зброєю

Чоловік продав автомат з патронами, близько 20 гранат, запали до них, міну направленої дії М-18, чотири ручні протитанкові гранатомети, майже кілограм пластиду.

Правоохоронці повідомили про підозру в продажі зброї 28-річному мешканцю Харкова.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Встановлено, що чоловік продав автомат з патронами, близько 20 гранат, запали до них, міну направленої дії М-18, чотири ручні протитанкові гранатомети, майже кілограм пластиду”, - повідомили поліцейські.

Правоохоронці провели обшуки за місцем реєстрації та місцем фактичного проживання зловмисника, під час яких вилучили 30 патронів калібру 5,45 мм.

Наразі джерело походження заборонених предметів встановлюється.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.