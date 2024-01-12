Австралійська Федерація Українських Організацій закликає передати Україні вертольоти Taipan, а не утилізувати їх

Австралійська Федерація Українських Організацій (АФУО) закликає уряд Австралії відправити свій флот вертольотів Taipan в Україну, замість того, щоб витрачати мільйони на їх утилізацію.
Про це повідомляє пресслужба АФУО.
“Австралійські сили оборони заявили, що їм більше не потрібні ці гелікоптери. Але замість того, щоб переробити їх і погодитися з офіційним запитом України, Уряд вирішив розкласти їх на частини, віддати на металобрухт і закопати в землю”, – сказав співголова АФУО Стефан Романів.
Він додав, що 45 вертольотів Taipan більш ніж удвічі перевищать кількість вертольотів, які Україна отримала з початку війни.
Вартість вертольотів складає 920 млн доларів, їх передача Україні подвоїла би підтримки Австралії для України. Доставити їх в Україну було б дешевше, ніж утилізувати.
Цього тижня АФУО порушила це питання в офісах міністра оборони Річарда Марлза та виконувача обов’язків міністра оборони Метта Тістлетуейта.
“Прем'єр-міністр сказав, що він підтримує Україну, але пакети підтримки стали меншими і рідшими. Майже два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії Австралія ризикує просто стояти осторонь, замість того, щоб відстоювати те, що є правильним”, – додав Романів.
Зазначається, що в неділю, 14 січня, о 14:00 українська громада збереться на сходах ратуші Сіднея. В інших штатах Австралії наступними тижнями відбудуться мітинги.
- Україна зробила запит на отримання 45 армійських багатоцільових гелікоптерів типу Taipan, які Австралія утилізує і ріже на металобрухт. Наразі гелікоптери перебувають у хорошому технічному стані.
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У жовтні Австралія надала Україні черговий пакет військової допомоги на 20 млн доларів.
- Австралія оголосила про розширення програми з тренування українських військових в межах програми "Операція Куду" на наступний рік.