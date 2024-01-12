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Австралійська Федерація Українських Організацій закликає передати Україні вертольоти Taipan, а не утилізувати їх

Вартість вертольотів складає 920 млн доларів, їх передача подвоїла би підтримки Австралії для України.

Австралійська Федерація Українських Організацій закликає передати Україні вертольоти Taipan, а не утилізувати їх
Фото: АФУО

Австралійська Федерація Українських Організацій (АФУО) закликає уряд Австралії відправити свій флот вертольотів Taipan в Україну, замість того, щоб витрачати мільйони на їх утилізацію.

Про це повідомляє пресслужба АФУО.

“Австралійські сили оборони заявили, що їм більше не потрібні ці гелікоптери. Але замість того, щоб переробити їх і погодитися з офіційним запитом України, Уряд вирішив розкласти їх на частини, віддати на металобрухт і закопати в землю”, – сказав співголова АФУО Стефан Романів.

Він додав, що 45 вертольотів Taipan більш ніж удвічі перевищать кількість вертольотів, які Україна отримала з початку війни.

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Вартість вертольотів складає 920 млн доларів, їх передача Україні подвоїла би підтримки Австралії для України. Доставити їх в Україну було б дешевше, ніж утилізувати.

Цього тижня АФУО порушила це питання в офісах міністра оборони Річарда Марлза та виконувача обов’язків міністра оборони Метта Тістлетуейта.

“Прем'єр-міністр сказав, що він підтримує Україну, але пакети підтримки стали меншими і рідшими. Майже два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії Австралія ризикує просто стояти осторонь, замість того, щоб відстоювати те, що є правильним”, – додав Романів.

Зазначається, що в неділю, 14 січня, о 14:00 українська громада збереться на сходах ратуші Сіднея. В інших штатах Австралії наступними тижнями відбудуться мітинги.

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