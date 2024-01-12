Хусити заявили про жертви після ударів США та союзників, пообіцявши “жахливі наслідки”

Хусити заявили, що унаслідок ударів США та союзників по об’єктах у Ємені загинуло 5 їхніх військових і постраждало шестеро осіб.
Про це повідомляє Associated Press.
Точні наслідки ударів невідомі, але бойовики заявили про атаки на щонайменше п'ять об'єктів, включно з аеродромами. Сполучене Королівство розповіло, що вдарило по об’єкту в Бані, який використовувався хуситами для запуску безпілотників, і по аеродрому в Аббсі, звідки запускали крилаті ракети та дрони.
Хусейн аль-Еззі, офіційний представник хуситів у їхньому МЗС, визнав “масовану агресивну атаку американських і британських кораблів, підводних човнів і військових літаків”.
За його словами, США та Велика Британія мають бути “готовими заплатити високу ціну та зіткнутися зі жахливими наслідки цієї кричущої агресії”.
Мохаммед Абдул-Салам, головний перемовник і речник хуситів, заявив, що Вашингтон та Лондон помилялися, якщо думали, що утримають Ємен від підтримки Палестини та Гази. Він додав, що хусити далі “будуть цілитися в ізраїльські кораблі або ті, що прямують до портів окупованої Палестини”.
- CША та союзники завдали понад 60 ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на торгові судна у Червоному морі. Однією з головних цілей були аеропорти, а також об'єкти військової інфраструктури хуситів.
- Уряди США, Канади, Великобританії, Німеччини, Бахрейну, Австралії, Нової Зеландії, Данії, Нідерландів та Південної Кореї опублікували спільну заяву, в якій наголосили, що удари завдаються у відповідь на атаки хуситів на цивільні судна, "відповідно до невід'ємного права на індивідуальну та колективну самооборону, згідно зі Статутом ООН".
- Росія заявила, що скликає Радбез ООН через удари по Ємену.
- Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль.
- Кілька днів тому США і Велика Британія відбили атаку хуситів у Червоному морі. Бойовики вчинили напад на кораблі з використанням ударних БпЛА і ракет. Центральне командування збройних сил США (Centcom) заявило, що "комплексна атака", здійснена хуситами, включала безпілотники з бомбами, протикорабельні крилаті ракети та одну протикорабельну балістичну ракету.
- ЄС хоче відправити військові кораблі до Червоного моря для боротьби з нападами єменських хуситів. Мова йде про щонайменше три есмінці або фрегати.
- У грудні єменські хусити вразили снарядом німецьке вантажне судно, яке йшло під прапором Ліберії. Екіпаж не постраждав. Раніше єменські хусити вдарили ракетою по норвезькому танкеру у Червоному морі. Есмінець ВМС США надав постраждалому кораблю допомогу. Атака хуситів спричинила пожежу на танкері, але жертв немає.
- На початку грудня у Червоному морі есмінець США збив дрони, випущені хуситами з Ємену. Американський військовий корабель допоміг комерційним суднам, який потрапили під атаку.
- На тлі нападів хуситів на судна в Червоному морі США і ще дев'ять країн оголосили про початок операції з протидії атакам. Хусити все рівно обіцяли продовжувати напади та стали погрожувати обстрілами суден США та їхніх союзників.
- Радбез ООН вимагає від хуситів припинити напади у Червоному морі.