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Хусити заявили про жертви після ударів США та союзників, пообіцявши “жахливі наслідки”

Бойовики заявили, що атаки на судна у Червоному морі продовжаться.

Хусити заявили про жертви після ударів США та союзників, пообіцявши “жахливі наслідки”
Хусити мобілізують більше бійців на тлі ескалації атак на кораблі в Червоному морі
Фото: EPA/UPG

Хусити заявили, що унаслідок ударів США та союзників по об’єктах у Ємені загинуло 5 їхніх військових і постраждало шестеро осіб.

Про це повідомляє Associated Press

Точні наслідки ударів невідомі, але бойовики заявили про атаки на щонайменше п'ять об'єктів, включно з аеродромами. Сполучене Королівство розповіло, що вдарило по об’єкту в Бані, який використовувався хуситами для запуску безпілотників, і по аеродрому в Аббсі, звідки запускали крилаті ракети та дрони.

Хусейн аль-Еззі, офіційний представник хуситів у їхньому МЗС, визнав “масовану агресивну атаку американських і британських кораблів, підводних човнів і військових літаків”. 

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За його словами, США та Велика Британія мають бути “готовими заплатити високу ціну та зіткнутися зі жахливими наслідки цієї кричущої агресії”.

Мохаммед Абдул-Салам, головний перемовник і речник хуситів, заявив, що Вашингтон та Лондон помилялися, якщо думали, що утримають Ємен від підтримки Палестини та Гази. Він додав, що хусити далі “будуть цілитися в ізраїльські кораблі або ті, що прямують до портів окупованої Палестини”.

  • CША та союзники завдали понад 60 ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на торгові судна у Червоному морі. Однією з головних цілей були аеропорти, а також об'єкти військової інфраструктури хуситів. 
  • Уряди США, Канади, Великобританії, Німеччини, Бахрейну, Австралії, Нової Зеландії, Данії, Нідерландів та Південної Кореї опублікували спільну заяву, в якій наголосили, що удари завдаються у відповідь на атаки хуситів на цивільні судна, "відповідно до невід'ємного права на індивідуальну та колективну самооборону, згідно зі Статутом ООН".
  • Росія заявила, що скликає Радбез ООН через удари по Ємену.
  • Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль. 
  • Кілька днів тому США і Велика Британія відбили атаку хуситів у Червоному морі. Бойовики вчинили напад на кораблі з використанням ударних БпЛА і ракет. Центральне командування збройних сил США (Centcom) заявило, що "комплексна атака", здійснена хуситами, включала безпілотники з бомбами, протикорабельні крилаті ракети та одну протикорабельну балістичну ракету.
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