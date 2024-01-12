Хусити заявили про жертви після ударів США та союзників, пообіцявши “жахливі наслідки”

Бойовики заявили, що атаки на судна у Червоному морі продовжаться.

Хусити мобілізують більше бійців на тлі ескалації атак на кораблі в Червоному морі

Хусити заявили, що унаслідок ударів США та союзників по об’єктах у Ємені загинуло 5 їхніх військових і постраждало шестеро осіб.

Про це повідомляє Associated Press.

Точні наслідки ударів невідомі, але бойовики заявили про атаки на щонайменше п'ять об'єктів, включно з аеродромами. Сполучене Королівство розповіло, що вдарило по об’єкту в Бані, який використовувався хуситами для запуску безпілотників, і по аеродрому в Аббсі, звідки запускали крилаті ракети та дрони.

Хусейн аль-Еззі, офіційний представник хуситів у їхньому МЗС, визнав “масовану агресивну атаку американських і британських кораблів, підводних човнів і військових літаків”.

За його словами, США та Велика Британія мають бути “готовими заплатити високу ціну та зіткнутися зі жахливими наслідки цієї кричущої агресії”.

Мохаммед Абдул-Салам, головний перемовник і речник хуситів, заявив, що Вашингтон та Лондон помилялися, якщо думали, що утримають Ємен від підтримки Палестини та Гази. Він додав, що хусити далі “будуть цілитися в ізраїльські кораблі або ті, що прямують до портів окупованої Палестини”.

CША та союзники завдали понад 60 ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на торгові судна у Червоному морі. Однією з головних цілей були аеропорти, а також об'єкти військової інфраструктури хуситів.

Уряди США, Канади, Великобританії, Німеччини, Бахрейну, Австралії, Нової Зеландії, Данії, Нідерландів та Південної Кореї опублікували спільну заяву, в якій наголосили, що удари завдаються у відповідь на атаки хуситів на цивільні судна, "відповідно до невід'ємного права на індивідуальну та колективну самооборону, згідно зі Статутом ООН".

Росія заявила, що скликає Радбез ООН через удари по Ємену.

Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль.

Кілька днів тому США і Велика Британія відбили атаку хуситів у Червоному морі. Бойовики вчинили напад на кораблі з використанням ударних БпЛА і ракет. Центральне командування збройних сил США (Centcom) заявило, що "комплексна атака", здійснена хуситами, включала безпілотники з бомбами, протикорабельні крилаті ракети та одну протикорабельну балістичну ракету.