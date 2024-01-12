Два важливі кроки для України: Єрмак і Расмуссен написали колонку про важливість вступу України в НАТО

Вступ України до Альянсу залишається найкращим способом забезпечення тривалого миру та безпеки в Європі.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак і колишній генеральний секретар НАТО (2009-2014) і експрем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен написали колонку у виданні Foreign Аffairs про важливість членства України в Альянсі.

Про це повідомив Єрмак у Telegram.

"Поки Путін при владі, росія завжди загрожуватиме не лише Україні, а й безпеці всієї Європи. Тому для демократичного світу життєво важливо забезпечити перемогу вільної і незалежної України. Для цього треба запровадити архітектуру безпеки, необхідну для стримування мілітаристської та імперіалістичної Росії. Якщо Путін побачить, що Захід бере на себе тверді зобов’язання щодо України — через військову допомогу, вступ до ЄС і членство в НАТО — він нарешті зрозуміє, що не зможе переграти Київ. Лише тоді буде можливість для сталого миру", - наголосив Голова ОП.

Крок перший, зазначив він, це - перемога у війні.

"Важливо, щоб союзники України у 2024 році посилили свою підтримку та показали, що «так довго, як це потрібно» також означає «так багато, як це потрібно»", - пояснив Єрмак.

"Крок другий - член клубу. Довгострокові безпекові гарантії та членство в ЄС значною мірою допоможуть захистити Україну, але вони не можуть замінити Статтю 5 Установчого договору НАТО, яка вимагає від членів Альянсу розглядати збройний напад на одного з них як напад на всіх. Вступ України в НАТО залишається найкращим способом забезпечення тривалого миру та безпеки в Європі",- додав голов ОП.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна заслуговує на запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні влітку цього року. Однак, генерал армії США Бен Годжес налаштований не оптимістично щодо запрошення України в НАТО під час цього саміту.

Нещодавно блок НАТО надав Україні рекомендації щодо першочергових реформ перед вступом. Зокрема, Україна бере зобов'язання у 2024 провести декілька реформ діджиталізації, в тому числі системи управління військами. Київ зобов'язався також ухвалити низку законів, зокрема антикорупційні. Має бути проведена боротьба з корупцією у військових закупівлях.

У листопаді минулого року генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ. Повне членство під час війни неможливе.