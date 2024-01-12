Путін заявив, що відвідає Курильські острови

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв відвідати спірні з Японією Курильські острови, пишуть Kyodo News.
“На нараді в мерії Хабаровського краю, яку транслювало державне телебачення, Путін сказав, що здійснить поїздку на Курильські острови, хоча не назвав конкретних термінів”, − зазначає видання.
Путін зазначив, що розвиток туризму на Курилах − “правильний напрямок”.
“Я чув, що (Курили) цікаві місця, але, на жаль, я там ніколи не був, тому обов'язково поїду”, − додав Путін.
Токіо стверджує, що Радянський Союз незаконно захопив чотири острови − Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групу островів Хабомаї − незабаром після капітуляції Японії під час Другої світової війни 15 серпня 1945 року. За версією Москви, вони потрапили під її контроль законно.
Ці чотири острови називаються Північними територіями в Японії та Південними Курилами в Росії.
Уряд Японії висловив протести проти неодноразових візитів на спірні острови російських високопосадовців, зокрема тодішнього президента Росії Дмитра Медведєва в листопаді 2010 року та прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна у липні 2021 року.
За Сан-Франциським мирним договором 1951 року Японія відмовилася від усіх претензій на північну частину Курильських островів. Давня територіальна суперечка перешкоджала прогресу в переговорах щодо мирного договору між Японією та Росією.
- Двосторонні переговори щодо територіальної суперечки та мирного договору були припинені, коли Токіо запровадило економічні санкції проти Москви після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
- На початку березня 2022 року прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда нагадав Росії, що чотири південні острови архіпелагу Курил є споконвічними землями Японії.
- Пізніше РФ почала військові навчання на Курильських островах.
- У квітні 2022-го Японія вперше з 2003 року офіційно назвала Курили незаконно окупованими Росією.
- На початку вересня 2022-го Росія скасувала угоду з Японією про безвізовий в’їзд на Південні Курили.
- У жовтні 2023-го Японія подала Москві жорсткий протест через порушення повітряного простору країни. Російський гелікоптер помітили над водами півострова Немуро на сході острова Хоккайдо.