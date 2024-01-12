Путін заявив, що відвідає Курильські острови

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв відвідати спірні з Японією Курильські острови, пишуть Kyodo News.

“На нараді в мерії Хабаровського краю, яку транслювало державне телебачення, Путін сказав, що здійснить поїздку на Курильські острови, хоча не назвав конкретних термінів”, − зазначає видання.

Путін зазначив, що розвиток туризму на Курилах − “правильний напрямок”.

“Я чув, що (Курили) цікаві місця, але, на жаль, я там ніколи не був, тому обов'язково поїду”, − додав Путін.

Токіо стверджує, що Радянський Союз незаконно захопив чотири острови − Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групу островів Хабомаї − незабаром після капітуляції Японії під час Другої світової війни 15 серпня 1945 року. За версією Москви, вони потрапили під її контроль законно.

Ці чотири острови називаються Північними територіями в Японії та Південними Курилами в Росії.

Фото: EPA/UPG Вид на окупований Росією острів Кунашир з японського портового міста Раусу, провінція Хоккайдо

Уряд Японії висловив протести проти неодноразових візитів на спірні острови російських високопосадовців, зокрема тодішнього президента Росії Дмитра Медведєва в листопаді 2010 року та прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна у липні 2021 року.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

За Сан-Франциським мирним договором 1951 року Японія відмовилася від усіх претензій на північну частину Курильських островів. Давня територіальна суперечка перешкоджала прогресу в переговорах щодо мирного договору між Японією та Росією.