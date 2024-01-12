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Путін заявив, що відвідає Курильські острови

Уряд Японії висловив протести проти неодноразових візитів на спірні острови російських високопосадовців.

Путін заявив, що відвідає Курильські острови
Російський прем'єр Дмитро Медведєв відвідує Курильскі острови, липень 2012 року

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв відвідати спірні з Японією Курильські острови, пишуть Kyodo News.

“На нараді в мерії Хабаровського краю, яку транслювало державне телебачення, Путін сказав, що здійснить поїздку на Курильські острови, хоча не назвав конкретних термінів”, − зазначає видання.

Путін зазначив, що розвиток туризму на Курилах − “правильний напрямок”.

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“Я чув, що (Курили) цікаві місця, але, на жаль, я там ніколи не був, тому обов'язково поїду”, − додав Путін.

Токіо стверджує, що Радянський Союз незаконно захопив чотири острови − Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групу островів Хабомаї − незабаром після капітуляції Японії під час Другої світової війни 15 серпня 1945 року. За версією Москви, вони потрапили під її контроль законно.

Ці чотири острови називаються Північними територіями в Японії та Південними Курилами в Росії.

Вид на окупований Росією острів Кунашир з японського портового міста Раусу, провінція Хоккайдо
Фото: EPA/UPG
Вид на окупований Росією острів Кунашир з японського портового міста Раусу, провінція Хоккайдо

Уряд Японії висловив протести проти неодноразових візитів на спірні острови російських високопосадовців, зокрема тодішнього президента Росії Дмитра Медведєва в листопаді 2010 року та прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна у липні 2021 року.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

За Сан-Франциським мирним договором 1951 року Японія відмовилася від усіх претензій на північну частину Курильських островів. Давня територіальна суперечка перешкоджала прогресу в переговорах щодо мирного договору між Японією та Росією. 

  • Двосторонні переговори щодо територіальної суперечки та мирного договору були припинені, коли Токіо запровадило економічні санкції проти Москви після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
  • На початку березня 2022 року прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда нагадав Росії, що чотири південні острови архіпелагу Курил є споконвічними землями Японії.
  • Пізніше РФ почала військові навчання на Курильських островах.
  • У квітні 2022-го Японія вперше з 2003 року офіційно назвала Курили незаконно окупованими Росією.
  • На початку вересня 2022-го Росія скасувала угоду з Японією про безвізовий в’їзд на Південні Курили. 
  • У жовтні 2023-го Японія подала Москві жорсткий протест через порушення повітряного простору країни. Російський гелікоптер помітили над водами півострова Немуро на сході острова Хоккайдо.
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