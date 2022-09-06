Росія скасувала угоду з Японією про безвізовий в’їзд на Південні Курили

Угода діяла з 1999 року та дозволяла японським громадянам приїжджати на Курили без оформлення віз.

Росія припинила дію угоди з Японією про спрощене відвідування Південних Курил.

Відповідне розпорядження підписав голова уряду Росії Михайло Мішустін, передає "Радіо Свобода".

Угода діяла з 1999 року та дозволяла японським громадянам, які в минулому жили на спірних островах, та членам їхніх сімей приїжджати на Курили без оформлення віз. Наприклад, - для відвідування могил своїх предків.

Під дію угоди 1999 року підпадали острови Кунашир, Ітуруп та ще кілька островів Малої Курильської гряди, що належать до Сахалінської області РФ. Вони увійшли до складу СРСР 1946 року.

Японія не визнала їхню приналежність СРСР і, пізніше, Росії, проте вела переговори про економічну та гуманітарну співпрацю.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України Японія запровадила санкції проти президента РФ Володимира Путіна та вищих посадових осіб, а також позбавила Росію статусу найбільшого сприяння у торгівлі; заморозила активи 15 російських осіб та дев’яти організацій, зокрема, голови військової розвідки РФ, заступників міністра оборони та експортера зброї "Рособоронекспорт".

Крім того, вперше з 2003 року Японія офіційно назвала Курили незаконно окупованими Росією. 7 березня Кісіда нагадав Росії, що чотири південні острови архіпелагу Курил є споконвічними землями Японії. 21 березня Росія в односторонньому порядку оголосила про припинення мирних перемовин щодо статусу Курильського архіпелагу з Японією. Пізніше РФ почала військові навчання на Курильських островах.

Японія також оголосила, що надаватиме військову та гуманітарну допомогу Україні.

Після цього Росія внесла Японію до списку "недружніх країн" і заявила, що "виходить із діалогу з про налагодження спільної господарської діяльності" на Південних Курилах та блокує продовження статусу Японії як партнера Організації Чорноморського економічного співробітництва з секторального діалогу.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав тоді дії Росії "нерозумними та абсолютно неприйнятними".

10 серпня Уряд Японії повним складом пішов у відставку. 23 серпня премʼєр Кісіда проінструктував новий склад кабміну доручив оновленому уряду продовжувати санкційну політику проти РФ.

Кісіда очолює уряд Японії з жовтня минулого року.