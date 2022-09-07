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Впродовж доби піротехнічні підрозділи ДСНС виявили, вилучили та знешкодили 494 вибухонебезпечні предмети, – МВС

Обстежено територію площею 68 гектарів.

Впродовж доби піротехнічні підрозділи ДСНС виявили, вилучили та знешкодили 494 вибухонебезпечні предмети, – МВС
Фото: Телеграм МВС

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС 124 рази залучалися до роботи.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Було виявлено, вилучено і знешкоджено 494 вибухонебезпечних предмети, обстежено територію площею 68 гектарів", – йдеться у повідомленні.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали на Харківщині – 7 399 разів, на Київщині – 5 841 раз, на Чернігівщині – 3 490 разів, на Миколаївщині – 1 565 разів, на Сумщині – 1 098 разів та на Черкащині –970 разів.

"Загалом із початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на території України знешкоджено 193 491 вибухонебезпечний предмет та 1 665 кг вибухової речовини, зокрема 2 107 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 69 956 гектарів", – підсумовують у ДСНС.

Нагадаємо, за повідомленням ДСНС, із початку війни майже половина території України, була забруднена вибухонебезпечними предметами.

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