Люди не постраждали.

Сьогодні зранку російські військові завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок влучання зазнала руйнувань будівля психіатричної лікарні.

Про це повідомила у Telegram Краматорська міська рада.

“7 вересня приблизно о 4-й ранку росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Зруйноване та пошкоджене приміщення психіатричної лікарні... Обійшлося без жертв та постраждалих. На місці вже працюють комунальні служби”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Краматорська міська рада у Telegram

Фото: Краматорська міська рада у Telegram

Фото: Краматорська міська рада у Telegram

На оприлюдненому міською радою відео видно зруйновані стіни і дах будівлі лікарні, вибиті вікна, двері, уламки ворожих снарядів.

Нагадаємо, вночі 3 вересня російська армія завдала ударів по Краматорську і Словʼянську і обстріляла лінію фронту.