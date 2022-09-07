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Минулої доби важкі бої були під Харковом, на сході Донбасу і півдні Херсонської області, – Міноборони Британії

Командири окупантів мають обирати, чи розгортати резерви для наступу на Бахмут, чи для того, аби протистояти силам оборони в Херсонській області. 

Минулої доби важкі бої були під Харковом, на сході Донбасу і півдні Херсонської області, – Міноборони Британії
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Протягом 24 годин важкі бої розгорнулися на трьох фронтах: біля Харкова, на сході Донбасу та півдні Херсонської області. 

Про це йдеться у звіті розвідки, оприлюдненому міністерством оборони Великої Британії в твіттері.

"Заплановані зусилля Росії, вірогідно, повʼязані з наступом на Бахмут, але командири стикаються з дилемою: розгортати оперативні резерви для підтримки цього наступу чи захищатися від наступу України на сході", – вважає розвідка Британії. 

У звіті додали, що численні одночасні виклики, розкидані по площі в 500 кілометрів, перевірять здатність окупантів координувати дії та перерозподіляти ресурси між декількома угурпованнями. 

"На початку війни нездатність Росії зробити це була однією з причин поганої роботи збройних сил", – додали в міністерстві.

Нагадаємо, за минулу добу Росія втратила 460 окупантів, один літак і один гелікоптер. Ще один вертоліт сили оборони збили сьогодні вранці – в небі над Херсонською областю. 

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