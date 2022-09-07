РФ намагалася тиснути на генерального директора МАГАТЕ під час підготовки звіту про ЗАЕС, - Кислиця

На скликаному РФ засіданні Радбезу ООН, російський дипломат заявив, що не мав часу докладно вивчити звіт.

Делегація РФ намагалася тиснути на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, під час підготовки його командою звіту щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки.

"Цікаво спостерігати в цьому залі, як російський посланець ниє, що йому забракло часу належним чином вивчити опублікований звіт МАГАТЕ, ніби це не сама Росія так терміново скликала цю зустріч", - зазначив Кислиця на скликаному РФ засіданні Радбезу ООН.

На думку дипломата, яку він відкрито висловив, єдиним, що пояснює російську метушню навколо звіту є "спроба чинити тиск на генерального директора МАГАТЕ Гроссі та його команду, коли вони ще готували звіт".

Кислиця пояснив, що коли цей план провалився і документ було опубліковано ще до засідання Радбезу, "російський посланець відчайдушно намагався маніпулювати звітом, який, як він сам зізнався, йому забракло часу вивчити".

"Наступного разу наберіться терпіння, не метушіться, якщо тільки не йдеться про виведення російської армії з України", - порадив він представнику РФ.

Нагадаємо, 6 вересня Рада Безпеки ООН на запит РФ зібралася втретє за два місяці, щоб розглянути ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Постійний російський представник у Радбезі ООН Василь Небензя висловив невдоволення звітом МАГАТЕ по ЗАЕС, оскільки в ньому зафіксовано присутність російських військ та військової техніки на станції. Він у риторичній формі зажадав від Гроссі уточнити, яку саме військову техніку той бачив там, та намагався переконати членів Радбезу, що її на ЗАЕС немає. При цьому російський дипломат заявив, що не мав часу докладно вивчити звіт.

Також сам генеральний директор МАГАТЕ Гроссі звернувся до Радбезу ООН щодо створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС.