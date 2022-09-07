За добу росіяни били по Миколаївській, Харківській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській і Луганській областях

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській, Запорізькій областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Уночі був обстріл Миропільської громади Сумської області: 13 мінометних прильотів. Попередньо – без наслідків. За минулу добу росіяни випустили по області 140 мін та снарядів різного калібру, також було близько 70 пострілів зі стрілецької зброї. Били по територіях Новослобідської, Білопільської, Миропільської, Шалигинської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Середино-Будської громад, йдеться у зведенні від обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку.

У Дніпропетровській ворог знову обстріляв Нікопольський район, поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді. Минулося без загиблих та постраждалих. Масштаби руйнувань з’ясовуються. У Кривому Розі вночі ДСНС загасили пожежу, що сталася на нафтобазі через приліт російськоі ракети учора зранку.

Після півночі росіяни завдали ракетного удару по Немишлянському району Харкова, з влучанням у двоповерхову будівлю, що призвело до часткового пошкодження прилеглих будівель. Без втрат. Унаслідок обстрілу горіла будівля автомийки та автомобіль. Постраждали поруч розташовані будівлі кафе, крамниці, швацького цеху та два автомобілі. Одна ракета влучила у землю.

По області окупанти завдавали інтенсивних ударів у Богодухівському, Чугуївському, Харківському, Ізюмському районах. Ракетного удару ворог завдав по Печенігах Чугуївського району. Отримали поранення двоє людей. Є руйнування будинків приватного сектору. Сьогодні зранку зафіксовано ракетний удар у м. Зміїв, ракета влучання в землю поблизу лікувальної установи, без втрат.

У Луганській минулої доби росіяни декілька разів вдавалися до наземних військових дій, вступаючи у ближні бої із захисниками Луганщини під Білогорівкою та Верхньокаменкою. Крім того, за ніч окупантами завдано ракетного удару (дві ракети в напрямку Костянтинівки), здійснено дев'ять артобстрілів та чотири мінометних. Двічі окупанти застосовували РСЗВ. Було чотири спроби танкової атаки.

У Донецькій області були внаслідок обстрілів пошкоджені школа і багатоповерхівка в Словʼянську, медичний заклад у Краматорську, приватний будинок у Костянтинівці, житловий сектор і ферми Васюківки, Роздолівки, Бахмутського. Інформація про постраждалих поки що не надходила.

За минулу добу – обстріли з артилерії, РСЗВ "Град", ракета ЗРК С-300. Обстріляні Бахмут, Авдіївка, Курахове, с. Хромове, с. Богоявленка, с. Георгіївка, с. Костянтинівка. Загинули троє, поранені двоє українців. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

У Миколаївській області за минулу добу українські сили ППО знищили чотири ракети класу "повітря — земля" Х-101, випущені із застосуванням стратегічної авіації з північної частини Каспійського моря; збито ворожий безпілотний літальний апарат "Орлан-10". Унаслідок обстрілів с. Куцуруб пошкоджено кілька житлових будинків. Постраждалих немає.Тривають обстріли територій та прилеглих населених пунктів Березнегуватської та Широківської громад. За минулу добу влучання були поза межами населених пунктів. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Минулу добу на території Херсонської обл. було гучно, протягом дня декілька разів оголошено повітряну тривогу, а бойові дії тривали практично у всіх районах, про що періодично повідомляли жителів. У тимчасово окупованих селах, які межують із вже деокупованими, росіяни повиривали окопи та ведуть обстріли по сусідніх населених пунктах. В ефірі своїх пропагандистських ЗМІ окупанти пропагандують відновлнння навчання у школах та знову обіцяють виплату кожній дитині від 6 до 18 років по 10 тисяч рублів.

Нагадаємо, за вчора сили оборони України ліквідували 460 окупантів, збили один літак і гелікоптер і пєять крилатих ракет. Знишено також 20 танків.